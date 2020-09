Veículos pegam fogo após acidente na estrada para Casa Branca e três pessoas ficam feridas

Vídeo mostra incêndio em motocicleta e carro no distrito de Casa Branca, em Brumadinho. Mais detalhes em https://t.co/fcAGJmMXNh



Crédito: reprodução/Corpo de Bombeiros. pic.twitter.com/XS8uKcXdXx — Estado de Minas (@em_com) September 13, 2020 acidente mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, na tarde deste domingo (13), na estrada para Casa Branca, em Brumadinho, na Grande BH. Isso porque um carro e uma moto se chocaram, próximo à Serra do Rola Moça, sentido Mirante dos Veados, deixando três pessoas feridas. Os veículos chegaram a pegar fogo após a colisão. Um gravemobilizou equipes do, na tarde deste domingo (13), na estrada para, em Brumadinho, na Grande BH. Isso porque um carro e uma moto se chocaram, próximo à, sentido Mirante dos Veados, deixando três pessoas feridas. Os veículos chegaram a pegar fogo após a colisão.





Veículos pegaram fogo após acidente. Chamas chegaram a atingir a mata próxima (foto: Reprodução)





As chamas provenientes do fogo que consumiu os veículos após a batida chegaram a atingir a mata próxima ao local do acidente, de acordo com os bombeiros. No entanto, as próprias testemunhas conseguiram controlar o princípio de incêndio.





A via chegou a ficar totalmente fechada para atendimento às vítimas, que também contou com o apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Os bombeiros destacaram que o local do acidente é marcado por curvas acentuadas.

A estrada passa por dentro do Parque Estadual da Serra do Rola Moça. O Instituto Estadual de Florestas (IEF) informou que as chamas do veículo passaram para a mata da unidade de conservação.

De acordo com o IEF, o incêndio foi detectado no sistema de vídeo vigilância da unidade de conservação. Os brigadistas do instituto, contudo, conseguiram controlar o fogo.