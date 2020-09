PC acusa lavra ilegal e desmate

Uma ação contra extração ilegal de minério e desmatamento na Grande Belo Horizonte foi deflagrada ontem pela Polícia Civil. De acordo com a PC, a Operação Ouro Negro cumpriu mandados de busca e apreensão na sede de uma mineradora no Belvedere, Região Centro-Sul de BH, e em Nova Lima. Os policiais estiveram também nas casas de gestores e de um geólogo da Cedro Mineração. Foram três mandados na capital mineira e três no município vizinho. A empresa nega irregularidades.





“Após três meses de investigação, a PCMG encontrou indícios de que a empresa teria expandido uma área de extração de minério de forma irregular, operando em uma região para a qual ela não tinha licença, incorrendo assim em crimes de depredação da flora e extração ilegal. De acordo com o delegado que coordena as investigações, Luiz Otávio Braga Paulon, a polícia acredita que os crimes estejam ocorrendo há cerca de um ano”, informou a instituição.

Policiais cumpriram seis mandados em BH e Nova Lima: extração sem licença e derrubada de matas (foto: POLÍCIA CIVIL/DIVULGAÇÃO)

Cerca de 80 policiais civis participaram dos trabalhos, coordenados pelo Departamento Estadual de Investigações de Crimes Contra o Meio Ambiente (Dema), com o apoio da Coordenação Aerotática (CAT) e da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core).





Ainda segundo o delegado Luiz Otávio Braga, foram cumpridos seis mandados na sede da Cedro e nas residências de sócios e diretores da mineradora – alvos das investigações. “Foram arrecadados diversos materiais, dispositivos móveis, eletrônicos e documentos que vão subsidiar as investigações”, afirmou.





Por meio de nota, a Cedro Mineração afirmou que foi “surpreendida” pela operação da Polícia Civil. “A empresa registra que já solicitou acesso aos autos do inquérito policial e, após a análise desse material, pretende colaborar com as investigações para esclarecer os fatos”, diz a mineradora no texto. “A Cedro Mineração, empresa responsável pela geração de mais de 700 empregos diretos, reafirma o seu compromisso com a proteção do meio ambiente e esclarece que, desde o início de suas atividades, possui rígidos controles internos e nunca realizou desmatamento e extração de minério ilegais”, alega.









Apoio a abrigo de animais





Cerca de 4 mil animais poderão ser acolhidos na Região Metropolitana de Belo Horizonte ao longo dos próximos três anos por meio de parceria formalizada ontem entre a Associação Mineira de Defesa do Ambiente (Amda) e a Anglo American. Serão investidos R$ 3 milhões pela empresa, com liberação emergencial de R$ 200 mil. A ONG assumirá, além de outras ações, a administração de um centro de referência em bem-estar de fauna doméstica que estava praticamente abandonado em Matozinhos, na RMBH. Em 2021, as atividades serão intensificadas nos municípios da região de Conceição do Mato Dentro, no Centro-Oeste de Minas, onde a mineradora tem um complexo, e Santo Antônio do Grama, na Zona da Mata.