Contágio volta a subir e Brasil perde controle

Fim de semana e feriado levaram aglomeração de pessoas às praias do Rio de Janeiro, num momento em que contaminação alcança 4,162 milhões (foto: Carlos Fabal/AFP)







Brasília – A taxa de transmissão (Rt) da COVID-19 no Brasil subiu esta semana e voltou aos patamares de descontrole da doença. Na nova avaliação do Imperial College de Londres, o índice é de 1, ou seja, está no limiar dos níveis de descontrole. Isso significa que cada infectado transmite a doença para mais uma pessoa. Na avaliação anterior, o país registrou a menor marca desde a intensificação da pandemia, com Rt em 0,94, mas não conseguiu manter a queda. Índices a partir de pontuação um indicam descontrole da transmissão e, com isso, o Brasil volta ao rol de nações onde a doença é considerada ativa.





Até agosto, o Brasil chegou a ficar por 16 semanas consecutivas com Rt acima de 1, e foi classificado como o país da América Latina com mais longa permanência nos altos patamares de transmissão do novo coronavírus. O status do contágio continua na classificação de lento a estagnado.





O indicador é um dos fatores que auxiliam no controle da epidemia, mas, para se manter baixo, precisa estar alinhado com outros elementos, como números de novos casos de contaminação e de óbitos. São considerados também taxa de ocupação de leitos e dados de síndrome respiratória aguda grave (SRAG).





No ranking dos 72 países avaliados, o Brasil tem a 35ª maior taxa de contágio, uma piora de 12 colocações em relação à listagem da semana passada. Não há países da região latino-americana entre as cinco piores marcas de transmissão nesta semana.





Após ter observado redução da taxa de 1,32 para 1,20, o Paraguai apresenta a pior marca entre os países da região, seguido pela Argentina, que, esta semana, registrou aumento na Rt de 1,09 para 1,17. Além do Brasil, estão relacionados entre os países com a transmissão fora de controle na América Latina: República Dominicana (1,13), Bolívia (1,07), Honduras (1,06), Costa Rica (1,04), Chile (1,02) e Venezuela (1,02).





No Brasil, após um feriado que mostrou a queda do isolamento social, 14.279 novos casos de contaminação pelo novo coronavírus e 504 mortes foram registrados ontem, de acordo com o Ministério da Saúde. O balanço da doença respiratória mostra 4.162.073 pessoas infectadas e 127.464 mortes pela doença.





Com a diminuição dos números, a média móvel de casos dos últimos sete dias está em 30.163, enquanto a de mortes caiu para 695, segundo cálculos do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass). Os índices de óbitos não são baixos desde meados de maio, quando a pandemia havia se intensificado no país. Apesar de os novos registros mostrarem números menores do que a média móvel, especialistas preveem que as aglomerações vistas no último fim de semana só reflitam nas atualizações dos dados dentro de duas semanas.





Vacina O ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou ontem que o governo pretende começar a vacinar a população brasileira contra a COVID-19 em janeiro de 2021. O Brasil participa do desenvolvimento do imunizante da Universidade de Oxford, no Reino Unido, em parceria com a indústria farmacêutica AstraZeneca. No entanto, a pesquisa da vacina foi suspensa ontem nos Estados Unidos. O motivo foi reação adversa grave em participante do estudo.





Durante reunião ministerial no Palácio do Planalto, Eduardo Pazuello respondeu à pergunta da youtuber mirim Esther, escalada pelo presidente Jair Bolsonaro para questionar seus auxiliares, em tom de descontração, durante parte do encontro.





“Vai ter vacina para todo mundo e remédio, ou não vai?”, questionou a menina, repetindo pergunta ditada pelo presidente. “Esse é o plano. A gente está fazendo os contatos com quem fabrica a vacina e a previsão é de que chegue para a gente em janeiro. Janeiro a gente começa a vacinar todo mundo”, respondeu Pazuello.





Para a vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford e a AstraZeneca, o Brasil acertou protocolo de intenções que prevê a disponibilização de 30 milhões de doses até o fim do ano. Está concluindo as negociações para o pagamento e a assinatura de acordo final que incluirá a transferência de tecnologia para produção nacional, que deverá ser conduzida pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).