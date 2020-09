Aglomeração a 1.123 metros de altitude por uma selfie em Valadares

As pessoas que foram ao pico da ibituruna disputaram o pequeno espaço da rampa de decolagem de asa-delta para fazer uma seilfie (foto: Tim Filho/EM/D.A Press)





No primeiro fim de semana de sol depois da classificação denado Minas Consciente, oestá recebendo um grande número de pessoas. A chuva fina que caiu nos três últimos fins de semana de agosto praticamente havia impedido a subida de carros. Neste fim de semana de feriadão até o ônibus da linha Centro/Ibituruna conseguiu subir, depois de ficar inativo durante alguns meses. Resultado: as rampas ficaram cheias de pilotos de voo livre e muita gente fazendo selfies no topo da montanha.

A visitação ao pico esteve vetada há vários meses, desde o início da pandemia, com raros dias de flexibilização. Os vetos foram determinados pelos decretos municipais, antes da adesão do município ao Minas Consciente. Mesmo assim, quando aderiu, foi classificado na onda vermelha. Dias depois, com a redução no número de casos da COVID-19, progrediu para a Onda Amarela, que permite acesso livre de valadarenses, turistas e pilotos de voo livre ao pico.

O estacionamento próximo à guarita de acesso à área do pico ficou desorganizado e travou a saída do ônibus centro/Ibituruna (foto: Tim Filho)

No domingo (6) o pico recebeu vários pilotos de, que são menos assíduos que os pilotos de. Enquanto os pilotos de asa-delta montavam as asas, o público ocupou as rampas para fazer uma selfie, com a área central ao fundo, um belo cenário a 1.123 metros de altitude.

A maioria não usava as máscaras faciais, nem pilotos nem turistas. Apesar de não haver multidão, o número de pessoas a circular pelas rampas era grande. Quem evitou a lanchonete e o restaurante do pico optou pelo piquenique, estendendo toalhas e esteiras no gramado.

A presença de grande número de pessoas no pico gerou um problema no trânsito e no estacionamento. Bem próximo à guarita de acesso às rampas, alguns carros mal estacionados travaram o ônibus urbano da Mobi, a empresa que faz o transporte coletivo em Valadares. O travamento deixou os passageiros impacientes e obrigou o motorista a sair à procura dos donos dos carros.

No restaurante que fica abaixo da área de pico, Cirlene Nobre, que trabalha no caixa, disse que a movimentação no fim de semana estava muito boa. “Faz duas semanas que reabrimos e esse primeiro fim de semana de sol, da reabertura, trouxe muita gente pra cá”, disse. Ela disse que a presença de agentes de trânsito no pico é coisa rara e que eles seriam úteis na organização do trânsito e do estacionamento. A Prefeitura já está analisando o problema.



As asa-delta, que sempre são em menor número em relação aos parapentes, estavam presentes no pico (foto: Tim Filho)



A visitação prossegue até nesta segunda-feira (7), feriado da independência.