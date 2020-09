Serra da Piedade retoma missa com público limitado

De volta ao ar puro do alto da montanha, às missas na ermida barroca e a um patrimônio paisagístico, espiritual, histórico e ambiental. A Serra da Piedade, em Caeté, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, será reaberta na tarde de hoje à visitação pública após quase seis meses de acesso interrompido devido à pandemia do novo coronavírus. Às 14h, está prevista a entrada do primeiro grupo composto por 15 pessoas, que deverão usar máscara e terão a temperatura aferida logo na portaria – aquelas com sintoma de febre não poderão ingressar.





Na tarde de ontem, a Arquidiocese de Belo Horizonte divulgou as orientações aos visitantes. Para ter acesso ao Santuário Nossa Senhora da Piedade, dedicado à padroeira de Minas e que recebia, antes da pandemia, cerca de 500 mil peregrinos, é preciso se cadastrar com antecedência pelo telefone (31) 3319-6111 ou por meio do site www.santuarionspiedade.org.br.





Dentro dos protocolos determinados pelo Ministério da Saúde e pelas autoridades sanitárias, haverá álcool em gel disponível. A visita não é recomendada a pessoas do grupo de risco. Conforme normas da Arquidiocese de BH, o visitante precisa acompanhar o guia durante todo o passeio e seguir suas recomendações.





Há uma série de restrições ao consumo de bebidas alcoólicas, churrasco ou uso de fogareiro, levar qualquer animal para dentro da reserva, escalar ou subir nas pedras, caçar ou aprisionar animais, causar danos à vegetação, retirar mudas, sair das trilhas ou abrir novos caminhos. O santuário obedece a normas também do Instituto Estadual de Florestas (IEF) e das prefeituras de Caeté e Sabará.

É proibido ainda escutar música em alto volume, acampar e pernoitar em carros, andar de bicicleta nas trilhas (por causa da fragilidade do solo), praticar esportes radicais e levar refeições para lanche ou piquenique. Neste período de reabertura gradual, o santuário mantém à venda comida no restaurante. A loja de artesanato ficará fechada, a exemplo da lanchonete. CLIMA No Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade há variação de temperatura devido à altitude (1.746 metros). Portanto, o visitante deve levar um agasalho e usar sapatos confortáveis para aproveitar o passeio.





A taxa de visitação é R$ 10 por pessoa (isenção para crianças abaixo de 7 anos), com o pagamento no restaurante do santuário (Espaço Dom João Resende Costa).