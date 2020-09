PBH autoriza funcionamento de bares e restaurantes nos feriados; veja horários

Funcionamento de bares e restaurantes nos feriados será no mesmo esquema dos fins de semana (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press - Arquivo/EM)





De acordo com o documento, estabelecimentos do setor poderão abrir as portas nos feriados no mesmo esquema dos finais de semana, ou seja, entre 11h e 22h, vendendo bebidas alcoólicas.









instalação de mesas e cadeiras em espaços públicos, como calçadas, parklets e espaços operacionais já estava autorizada. Para funcionar em meio ao combate à COVID-19, bares e restaurantes terão que garantir um distanciamento mínimo de 2m (dois metros) entre as mesas e 1m (um metro) entre ocupantes na mesma mesa – limitado a quatro pessoas. A capacidade máxima dos estabelecimentos é de uma pessoa a cada 5m² da área total, incluindo os funcionários. Somente clientes que estiverem sentados poderão consumir. Quem estiver fora de mesas na parte interna e externa de bares e restaurantes não serão atendidos, de acordo com as regras da PBH.

Esquema de funcionamento

Principais regras para bares e restaurantes





• Restringir a capacidade máxima do estabelecimento a uma pessoa a cada 5 m2 da área total, incluindo os funcionários;





• Atender somente aos clientes sentados para consumo no local;





• Distanciamento mínimo de 2m (dois metros) entre as mesas e 1m (um metro) entre ocupantes na mesma mesa;





• Máximo de quatro pessoas por mesa;





• Vedado o consumo fora de mesas na parte interna e externa do estabelecimento;





• Espera e filas de pagamento devem assegurar distanciamento de 2m (dois metros) entre as pessoas, com as devidas marcações;





• Vedado o uso de autosserviço de bebidas e alimentos (refil);





• O cliente deverá permanecer de máscara na praça de alimentação, retirando-a apenas para comer e/ou beber;

• Vedadas atividades de entretenimento que possam causar aglomerações, como música ao vivo, projeção de imagens, apresentações teatrais e exibição de eventos esportivos.

Bares e restaurantes, que reabrem nesta sexta-feira (4) , a partir das 17h, com autorização de venda e consumo denos locais, também poderão funcionar nos, começando pela próxima segunda (7), dia em que é celebrada a. O ‘sinal verde’ foi dado pelano Diário Oficial do Município (DOM).04/09;11h às 15h (segunda à quinta), 17h às 22h (sexta) e 11h às 22h (finais de semana e feriados);Domingo a domingo, com horários alternados;Estabelecimentos do ramo poderão vender bebidas alcoólicas de sexta - a partir das 17h - a domingo, além dos feriados. Nos dias de semana (com exceção da sexta), haverá proibição da venda de bebidas alcoólicas.