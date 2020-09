Entenda o plano para 'turismo de proximidade' no Brasil

deverá ganhar força nos próximos meses em detrimento das viagens aéreas, embora a pandemia do novonão esteja ainda sob controle. Como carro-chefe, estará em destaque o "", que significa deslocamentos mais curtos, no máximo num raio de 200 quilômetros em torno das capitais e grandes cidades. Essa avaliação é do Ministério do Turismo, que lançou na tarde de ontem, em Ouro Preto, na Região Central de Minas, o, com foco na segurança para a volta às atividades e no emprego.



21:20 - 23/04/2020 Crédito de R$ 5 bi e incentivo a viagens nacionais: ministro do Turismo detalha ações de retomada do setor "Será uma revolução no transporte rodoviário, estamos fazendo parcerias com o Ministério da Infraestrutura e Agência Nacional de Transporte Terrestre. Além disso, a inovação tecnológica estará presente mais do que nunca, com a criação dos "destinos inteligentes", para o turista marcar hospedagem, comprar passagem, escolher a localidade visitada e fazer outros serviços. Vamos fortalecer o turismo rural, área que Minas Gerais tem experiência", disse o secretário Nacional de Desenvolvimento e Competitividade do Turismo, William França. Para socorrer o setor, que amarga sérios prejuízos, o governo federal traçou quatro ondas: Proteção, Retomada, Incentivo e Promoção.

Nesta fase, Retomada, foi criado o Fundo Geral de Turismo (Fungetur), com recursos de R$ 5 bilhões para auxiliar empresas com crédito para formação de capital de giro. O governo federal vai disponibilizar cerca de 13,5 milhões ou 500 mil para cada um dos 27 estados da Federação trabalhar na promoção do turismo, que consiste na última onda da Retomada.





Parques

Outro foco do governo federal está nos parques nacionais e estaduais e, para isso, foi feito um projeto de reestruturação. Mais uma vez o secretário citou Minas, que tem ações definidas para as unidades de conservação ambiental. Outra novidade apresentada se refere a projetos para concessão de rodoviárias interestaduais, intermunicipais e urbanas.

Presente ao lançamento, o secretário de Estado de Cultura e Turismo, Leônidas Oliveira, disse que as ações vão depender do Minas Consciente, mas, no caso de Ouro Preto, "o turismo está liberado". Ele adiantou que o governo estadual vai investir no turismo na Estrada Real, que liga Minas e o Rio de Janeiro, Sul de Minas, em especial na região dos parques das águas e na Serra da Mantiqueira, e ainda no turismo de aventura, que inclui parques estaduais e federais no estado. "Tudo isso permeado pela gastronomia", acrescentou. O governo federal também pretende implantar uma nova rota de turismo com foco na gastronomia e "Minas Gerais está no páreo", disse o secretário William França.