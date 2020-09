Carlos Prates sai de rota

Entrada do Aeroporto Carlos Prates (acima): inaugurado em 1944, local é usado para formação de pilotos e ligado a série de acidentes em áreas urbanas na vizinhança (foto: Fotos: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press )



Em conversa com deputados federais da bancada mineira ontem, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, disse que o governo federal planeja fechar o Aeroporto Carlos Prates, no bairro homônimo, na Região Noroeste de BH. A intenção da União é transferir as operações do terminal para outros locais, como o aeroporto da Pampulha, atualmente cedido ao governo de Minas até dezembro de 2021. Moradores de áreas vizinhas ao aeródromo, que enfrentam o barulho e o medo dos acidentes, já comemoram a decisão (leia texto nesta página).

Inicialmente, a previsão era que o Aeroporto Carlos Prates fosse concedido à iniciativa privada no pacote preparado pelo governo federal. No entanto, o terminal foi excluído da lista. A intenção é desativar as atuais instalações e passar o terreno para a Secretaria de Patrimônio da União, que dará uma destinação à área.

“Com relação ao Aeroporto Carlos Prates, ele estava inicialmente previsto na concessão, mas os mais atentos devem ter percebido, pela minha fala, que não o citei. Por quê? Porque ele não será concedido. O que a gente vai fazer é transferir as operações do Carlos Prates para outros aeroportos, e aí, notadamente, a Pampulha, podemos discutir a questão de Betim. A ideia é fechar o Carlos Prates. É isso que está programado: a devolução da área (do Carlos Prates) para a Secretaria de Patrimônio da União, e aí a destinação, que pode ser para a prefeitura, para que algum projeto de interesse da sociedade seja realizado naquele espaço”, disse Tarcísio.

O terminal, que abriga o Aeroclube do Estado de Minas Gerais, é utilizado na formação de pilotos, aviação desportiva, manutenção, instrução, construção de aeronaves, entre outros. Moradores da região, em função de acidentes aéreos, pedem o fechamento do aeroporto.

Em abril do ano passado, di- ante de reivindicações de moradores da área depois da queda de uma aeronave de pequeno porte, cujo piloto morreu, no Bairro Caiçara, o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), descartou intervenção da prefeitura da capital para que o terminal fosse desativado.

“O prefeito é culpado de muita coisa, mas de avião cair não. Vamos rezar para avião não cair, mas todo lugar que tem avião tem o risco de (uma aeronave) cair. Foi um acidente aéreo e nós não temos nenhum projeto. O que tinha era para construir prédio, para ajudar a construtora lá, eu enterrei. Vamos culpar o prefeito do que ele tem culpa. De avião cair, ainda não”, disse, na época.





INTERIOR O ministro Tarcísio de Freitas confirmou também que os aeroportos de Uberlândia e Uberaba, no Triângulo Mineiro, além de Montes Claros, no Norte de Minas, estão listados para entrar na sétima rodada de concessão de terminais.

Além disso, ele anunciou uma série de intervenções nos aeroportos do interior, como no Vale do Aço, onde, de acordo com o ministro, o governo investiu R$ 12 milhões para fazer a recuperação do aeroporto de Ipatinga. Também estão previstas obras no terminal de Governador Valadares, no valor de cerca de R$ 33 milhões, além de Divinópolis e Patos de Minas. Os aeroportos de Uberlândia e de Montes Claros, de acordo com Tarcísio de Freitas, devem passar por ampliação no terminal de passageiros.





ACIDENTES Desde que foi inaugurado, em janeiro de 1944, o Aeroporto Carlos Prates tem sua história associada a uma série de acidentes e à preocupação das comunidades próximas. Entre 10 acidentes aéreos registrados em área urbana de Belo Horizonte desde 2008, apenas um não envolveu aeronave que tenha decolado do terminal. Somente no ano passado, foram dois acidentes graves, ambos com mortes. No primeiro deles, em abril, a vítima foi o piloto, instrutor de voo e experiente piloto. No segundo, em outubro, três pessoas morreram na hora, entre elas dois pedreiros que estavam em terra, e uma quarta, o piloto da aeronave, um dia depois, no hospital. Outros dois ocupantes do avião se feriram gravemente e sobreviveram.

Os acidentes envolvendo o aeroporto começaram cedo. O primeiro ocorreu apenas quatro anos após a inauguração: dois aviões, um Bechara Bonança, que vinha de Itajubá, no Sul de Minas, e um Piper Super Cruiser, bem mais potente, que chegava de Passos, na mesma região, se chocaram no ar, pouco antes da aterrissagem. Desse acidente resultaram duas mortes, ambas de passageiros do segundo aparelho.

Em 1976, dois acidentes chamaram a atenção, pelo pequeno intervalo de tempo entre um e outro: 11 dias. Em 18 de junho, um Paulistinha prefixo PP-HOP, que pertencia à escola de aviação instalada no Carlos Prates, caiu na Avenida Pedro II, altura do número 4.900, pouco depois de decolar. Tinha dois ocupantes, instrutor e aluno. Ambos sobreviveram. No dia 29 do mesmo mês, um Cessna se espatifou nos eucaliptos que ficam no final da pista, matando piloto e um tripulante. O avião tinha vindo a Belo Horizonte para uma revisão. (Com informações de Ivan Drummond)





Alívio para a vizinhança

Helder e Klecia, sócios de academia parcialmente destruída por avião que caiu no ano passado: %u201CA mudança do aeroporto vai aliviar a gente%u201D



Roger Dias





A provável mudança das operações do Aeroporto Carlos Prates para a Pampulha significará um alívio para a comunidade da Região Noroeste de Belo Horizonte. Durante décadas, moradores se habituaram ao barulho das turbinas das aeronaves e viram de perto vários acidentes que deixaram marcas na capital. Com a desativação do espaço, eles esperam ter um pouco de paz e tranquilidade.

Daniela Aguiar, que teve loja danificada no acidente de outubro de 2019 e ainda briga na Justiça para receber indenização, comemora a notícia

O comerciante José de Souza, de 65 anos, mora na região há duas décadas e presenciou várias quedas de pequenos aviões. Assustado com as imagens de terror durante anos, participou de várias audiências públicas que pediam a saída do aeroporto, onde funciona atualmente o Aeroclube do Estado de Minas Gerais, usado na formação de pilotos, construção de aeronaves e avião desportiva.

Comerciante, José de Souza também ficou contente com a decisão: %u201CCreio que a nossa tranquilidade vai ser total. Uma garantia de mais sossego%u201D

“Creio que a nossa tranquilidade vai ser total. Uma garantia de mais de sossego. Já tivemos muitos acidentes aqui e nos assustamos muito. Se mudar, será muito bom para todos os vizinhos. Creio que 90% da comunidade já queria que o aeroporto fosse desativado. O pessoal já tinha que ter tomado providências”, afirma o comerciante. Ele ainda recorda o susto que teve na última queda de aeronave, em outubro do ano passado. “As imagens foram assustadoras. Acho que foi um dos piores da história do aeroporto.”

Para moradores da Rua Minerva, no Caiçara, o conforto será maior ainda. Foi exatamente nessa via, entre as ruas Nadir e Rosinha Sigaud, que a queda de uma aeronave, em outubro do ano passado, deixou um saldo de quatro mortos (um deles no hospital, um dia depois da queda da aeronave) e dois feridos, além de muitos estragos para os comerciantes.

Os empresários Helder Fonseca, de 27, e Klecia Nayara, de 35, sentiram na pele o medo causado pela queda de aeronaves. Eles são sócios de uma academia que foi parcialmente destruída no acidente. “A questão de segurança já é discutida no bairro há muito tempo. É um problema bem antigo. Sofremos consequências disso, até porque o acidente ocorreu na nossa porta. A mudança do aeroporto para a Pampulha vai aliviar a gente em relação ao medo e ao negócio também. Confesso que, depois do primeiro acidente, todo mundo passou a questionar a gente pelos riscos de manter a academia neste local. Acho que vai melhorar para todo mundo”, comemora Helder, que participou recentemente de abaixo-assinado pedindo a mudança do aeroporto.

Do segundo andar da academia é possível ver várias aeronaves a todo instante desviando de casas e prédios no Caiçara. Os aviões demoram menos de 20 segundos para levantar voo e se aproximar da região. “Muita gente mudou do bairro por causa desse risco. E tem muita gente que fala que os pilotos, quando a aeronave corre risco de cair, jogam a direção para a rua Minerva, porque é a mais larga da região. É um risco para todos”, diz Klecia.

“Estou achando ótima a mudança. Há muito barulho por aqui, tanto que parece que os aviões estão caindo. Esse último acidente foi bem na esquina. Todos ficaram horrorizados com o barulho e com os estragos que o acidente fez. Danificou minha loja e foi um prejuízo enorme. Parecia um terremoto. Foi muito triste. Já queríamos que esse aeroporto fosse para outro lugar”, afirma Daniela Aguiar, de 42, que tem um comércio há 20.

Até hoje, ela briga na Justiça para receber indenização pelos estragos causados pela queda do avião. Estima que teve um prejuízo de mais de R$ 2 mil com a reforma da fachada de sua loja. “Entramos com ação para ver se somos ressarcidos. Ainda não recebemos nada”.





CRONOLOGIA DE QUEDAS





Nove de 10 aeronaves que sofreram acidente em área urbana após decolagem em BH desde 2008 partiram do Carlos Prates. Confira:

» 2008

» Setembro

Um avião de pequeno porte cai no telhado de um depósito de materiais no Jardim Montanhês, em Belo Horizonte, instantes depois de decolar do Aeroporto Carlos Prates. O galpão pegou fogo após o impacto. Três pessoas ficaram feridas.





» 2012

» Maio

Uma aeronave de pequeno porte caiu em um barranco próximo à cabeceira da pista do Aeroporto Carlos Prates. A aeronave apresentou problemas mecânicos ao decolar e o piloto não conseguiu pará-la a tempo. Não houve feridos.





» Agosto

Um helicóptero AS 50 Esquilo caiu na cabeceira do Aeroporto Carlos Prates. O piloto e um aluno ficaram feridos. Por pouco não ocorreu uma tragédia, pois a queda ocorreu a cerca de 30 metros do Anel Rodoviário





» 2014

» Outubro

Um monomotor que havia partido do Aeroporto Carlos Prates precisou fazer pouso forçado entre Juatuba e Igarapé, na Grande BH. Três pessoas ficaram feridas





» Outubro

Um helicóptero, que também havia decolado do Carlos Prates, caiu nas imediações de Juatuba, na Região Metropolitana de BH. As duas pessoas a bordo da aeronave foram socorridas.





» Novembro

Outro avião de pequeno porte caiu sobre uma casa nas imediações do Aeroporto Carlos Prates. Duas pessoas ficaram feridas.





» Dezembro

Um avião de pequeno porte caiu sobre a pista do Anel Rodoviário. O piloto não sofreu ferimentos graves e conseguiu sair da aeronave depois de receber socorro de uma Unidade do Samu





» 2015

» Junho

Em 7 de junho, no penúltimo acidente aéreo com mortes na capital, o bimotor King Air prefixo PR-ABG caiu pouco depois de decolar, às 15h20, do aeroporto da Pampulha. Não houve vítimas em terra, mas os três ocupantes da aeronave morreram na hora.





» 2019

» Abril

Em 13 de abril, uma aeronave de modelo francês Socata ST-10 Diplomate colidiu com um poste em frente ao número 405 da Rua Minerva, no Bairro Caiçara, em meio a dezenas de moradias. O aparelho arrastou parte da fiação. Segundo uma testemunha, o avião desviou de um prédio antes de cair, em frente às casas e diante de um lote vago, que poderia ser o alvo do piloto, que morreu.

» Outubro

Na manhã de 21 de outubro, uma aeronave caiu sobre carros no Bairro Caiçara, Região Noroeste de Belo Horizonte. A queda, que ocorreu na Rua Minerva, a mesma do acidente de abril, no trecho situado entre as ruas Nadir e Rosinha Sigaud, deixou três mortos e três feridos. O avião de pequeno porte modelo Cirrus SR 20, prefixo PR-ETJ, havia acabado de decolar do Aeroporto Carlos Prates, com o piloto e três passageiros. Quatro pessoas morreram, entre elas duas que estavam em terra. Outras duas ficaram feridas.