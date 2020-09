Cheiro de maconha 'entrega' durante blitz e polícia apreende 50 kg de maconha no Sul de Minas

Entorpecentes estavam dentro do reservatório de combustível e dos forros do veiculo (foto: PRF/Divulgação) maconha durante fiscalização no município de Muzambinho, no Sul de Minas. Agentes da Polícia Rodoviária Federal apreenderam na noite dessa terça-feira (1), 50 kg dedurante fiscalização no município de Muzambinho, no Sul de Minas.









Os policiais realizaram busca no veículo e encontraram 63 tabletes, pesando cerca de 50 kg, de substância semelhante à maconha. Esses tabletes estavam ocultos dentro do tanque de combustível e forros do veículo.





Segundo a PRF, a droga, que foi adquirida em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, tinha como destino provável a cidade de Varginha, no Sul de Minas.





O motorista, a menor, a droga apreendida, e o veículo foram encaminhados à Polícia Civil de Guaxupé, também no Sul de Minas, para as medidas cabíveis.





