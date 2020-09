Brumadinho: Bombeiros localizam celular que pode contribuir para chegar até desaparecidos

Buscas seguiram madrugada adentro (foto: Divulgação/CBMMG)

Após localização de um importante veículo , asemprosseguiram durante a madrugada desta quarta-feira (2). Osencontraram um telefonee a expectativa é de que a posição dele contribua para a análise do fluxo de lama.

Os Bombeiros conseguiram identificar quem era o proprietário do celular: uma vítima que já havia sido localizada. A constatação contribui na compreensão da dinâmica do fluxo de lama.





Os Bombeiros ainda salientam a importância do veículo localizado na noite dessa terça (1º). "Existem vítimas, joias que ainda estão desaparecidas e estavam perto do veículo na hora do rompimento. Não somente as buscas avançaram, mas também todo o serviço de inteligência e de análise dos vestígios", completa Aihara.





A grossa camada de rejeitos sobre o veículo fez com que as buscas avançassem madrugada adentro, com o apoio de uma estrutra de iluminação artificial montada.

As buscas foram retomadas na última quinta-feira (27) após uma pausa de cinco meses em virtude da pandemia da COVID-19. O retorno só foi possível porque a corporação conseguiu aprovação do protocolo, após várias tratativas com a Secretaria de Estado de Saúde (SES) e demais órgãos envolvidos.

