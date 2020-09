Patos de Minas libera até piscinas

Para que as atividades voltem em clubes de Patos de Minas, no Alto Paranaíba, será preciso higienizar com álcool até mesmo os corrimãos e escadas situados no interior das piscinas. Protocolo de medidas sanitárias contra a disseminação do novo coronavírus foi elaborado pela prefeitura do município e libera o trabalho em aulas monitoradas, inclusive para bebês. Pessoas idosas e que têm comorbidades não poderão participar das atividades recreativas.





A retomada das atividades aquáticas em clubes e academias está autorizada para cidades classificadas na chamada “onda amarela” do plano estadual Minas Consciente, a exemplo de Patos de Minas. Entretanto, está vedado o uso de piscinas para lazer. O programa criou diretrizes para os municípios flexibilizarem a quarentena e liberar o comércio e o setor de prestação de serviços.





O uso obrigatório do álcool 70% nas estruturas dentro da água chama a atenção para o grau de cuidado exigido pelo protocolo. A aplicação deverá ocorrer ao fim de cada aula. De acordo com orientações dadas pela Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, elaboradas com base em informações da Organização Mundial da Saúde, para desinfecção eficaz da água de piscina, no caso do novo coronavírus, deve haver uma concentração de cloro livre maior ou igual a 0,5 miligramas por litro, após, pelo menos, 30 minutos. De acordo com a normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), o teor de cloro na água de piscinas é de duas a seis vezes a necessária para aniquilar o vírus que provoca a COVID-19.





O uso de álcool 70% também é obrigatório para higienização das mãos depois do uso da piscina, assim como o banho imediato antes e depois de a pessoa entrar na água. Não será permitido o compartilhamento de equipamentos entre os alunos. Deverão ser oferecidas aos nadadores duchas apenas em áreas externas. Outra obrigação dos clubes e academias é ter suportes para toalhas e demais utensílios individualizados, com necessidade de higienizá-los após cada utilização. Existe a recomendação de limpeza no entorno das piscinas com solução à base de cloro a cada duas horas.





A Prefeitura de Patos de Minas ainda exige que haja filtração por, ao menos, 8 horas do dia da água usada nas aulas. No caso das piscinas aquecidas, o ambiente deverá ter portas e janelas, que deverão ser abertas para que haja ventilação. Pessoas com temperatura corporal acima de 37,8°C não poderão frequentar o local. Distanciamento de pelo menos dois metros entre os usuários fora das piscinas e uso de máscara para alunos e de escudos faciais para professores também são pedidos.





As raias deverão ser adequadas para ter pelo menos dois metros de largura e não poderá haver mais de dois alunos em cada uma delas. É exigido que eles nadem em sentidos opostos, com o objetivo de diminuir a aproximação. Caso a raia não atinja a distância mínima, só um nadador poderá usá-la. Para as aulas dedicadas a bebês, a piscina tem que ser dividida em áreas de 10 a 15 metros quadrados e a criança só poderá ter contato com seu responsável. A área de 10 metros quadrados também deverá ser respeitada no caso de aulas de hidroginástica.