COVID-19: Doze idosos de asilo superlotado de Uberaba testam positivo para a doença

Os doze idosos do asilo estão entre os 3.384 casos da doença já confirmados em Uberaba (foto: Willemarcel/Wikimedia Commons)

Após a Secretária de Saúde dedescobrir que um asilo da cidade estava com a capacidade acima do permitido, 16 idosos realizaram teste para ae 12 deles testaram positivo. Segundo informações, até o início da noite desta terça-feira (1º/9) não houve a necessidade de internação de nenhum dos idosos no Hospital Regional ou em hospital particular da cidade.

Segundo a Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura de Uberaba, foi durante visita de rotina que a Vigilância Sanitária identificou que um Lar de Idosos da cidade estava com sua capacidade instalada acima do permitido.



“Assim, notificou a Secretaria de Desenvolvimento Social (Seds) para que realizasse o encaminhamento de 16 idosos. Seguindo o relatório da Vigilância Sanitária, a Seds co-financiou novas vagas, em ILPIs (Instituições de Longa Permanência de Idosos) que têm capacidade para acolher os referidos 16 idosos. A transferência ocorreria nesta terça-feira, no entanto, como protocolo, todos os idosos foram testados para COVID-19, onde se comprovou que 12 deles testaram positivo até esta segunda”, divulgou a Prefeitura de Uberaba.



Desta forma não foi possível fazer a transferência dos 12 idosos testados positivo para o novo coronavírus e ainda há internos na instituição aguardando o resultado dos testes.

Segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde, os 12 idosos estão recebendo acompanhamento pela Equipe de Saúde da Família de referência e, além disso, uma equipe com doisesteve no Lar de Idosos na tarde desta terça para avaliá-los

“A Prefeitura de Uberaba informa que a Seds está buscando um espaço físico adequado para implantação provisória de isolamento de idosos que estão abrigados nestas instituições e que apresentam teste positivo para COVID-19. A Seds ressalta que este espaço deverá ser devidamente autorizado pela Vigilância Sanitária e Ministério Público para acolher os idosos que porventura precisem ficar isolados”, diz nota da assessoria de imprensa.

Números da COVID em Uberaba

De acordo com o último boletim epidemiológico da COVID-19 em Uberaba, divulgado na noite desta terça, a cidade tem 3.384 casos confirmados, 92 mortes, 2.807 recuperados e 419 pessoas estão em acompanhamento domiciliar.



Nesta terça, um óbito em investigação entrou no boletim, totalizando quatro casos, para confirmar ou descartar a COVID-19 como causa. Trata-se de mulher, de 88 anos, que apresentava comorbidades e morreu em sua casa.



De acordo com a Secretária de Saúde, nos dados divulgados estão incluídos os 248 resultados negativos e dois positivos dos testes rápidos que o Ibope realizou em Uberaba, no período de 27 a 29 de agosto.