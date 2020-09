Polícia prende ''007'' com arma inusitada, em Ipatinga

O suspeito foi preso na manhã desta terça-feira (1º) com a caneta que dispara balas de revólver (foto: Divulgação/ Polícia Militar de Minas Gerais) James Bond, o agente 007. Quem assistiu às películas do agente secreto mais famoso das telas, por certo não se esquece das armas escondidas no farol ou no motor, sob o capô, ou no cano de descarga de seu carro. Ou ainda da caneta que atirava e matava o bandido. A vida, muitas vezes, parece saída do cinema, como nos filmes deo agente 007. Quem assistiu às películas do agente secreto mais famoso das telas, por certo não se esquece dasescondidas no farol ou no motor, sob o capô, ou no cano de descarga de seu carro. Ou ainda da caneta que atirava e matava o bandido.









Os policiais ficaram sabendo, por meio de uma denúncia anônima, que, no Bairro Gabiroba, um homem, de aproximadamente 45 anos, fazia questão de mostrar uma caneta que disparava balas de revólver.





O informante avisou, ainda, que o indivíduo tem um Corolla cor prata, e que todos os dias ele viajava a João Monlevade. A arma estaria sempre com ele.





De posse das informações, os militares começaram a fazer um levantamento sobre um carro com as características descritas pelo informante.





Na manhã desta terça-feira, eles localizaram o suspeito, que passou a ser chamando de “007” pelo policiais, e o carro, na Avenida Dr. Pedro Guerra. Numa revista feita no veículo e no homem, os policiais encontraram, primeiro, um revolver calibre 32. Dentro da mochila de viagem, a caneta, municiada com uma bala calibre 22.





“007” foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia de Ipatinga, onde está sendo indiciado por porte ilegal de arma.