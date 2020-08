Transporte será adequado com reabertura dos bares em BH, diz secretário

Secretário Jackson Machado afirmou que a prefeitura avalia diariamente os indicadores para decidir sobre reabertura (foto: Leandro Couri/EM/DA PRESS)



O secretário municipal de Saúde, Jackson Machado, em entrevista à Rádio CBN, na manhã desta segunda-feira (31), afirmou que, com a reabertura de bares e restaurantes, nos finais de semana, a oferta no transporte público de Belo Horizonte deverá ser repensada. O secretário justificou afirmando que "precisam se deslocar para trabalha" e que, para atender a essa demanda, a BHTrans fará as mudanças necessárias.





O secretário ainda falou sobre o funcionamento das academias, que, neste momento, só podem oferecer atividades individuais. Foi categórico ao afirmar que as aulas coletivas estão suspensas. Ele ainda pontuou que o decreto municipal não restringiu um horário de funcionamento das academias para que tenham flexibilidade para agendar as aulas individuais. Ele recomendou aos frequentadores o uso de viseiras ou protetores de acrílicos.

Em relação aos bares, Jackson disse que a limitação de horário tem o objetivo de reduzir o tempo de permanência das pessoas nesses estabelecimentos. A prefeitura espera que as pessoas frequentem o menor tempo possível. Também reforçou que o consumo de bebida alcoólica deve ser limitado. "Depois que bebem, as pessoas ficam menos cuidadosa, começam a falar a rir", disse.

Em relação às confraternizações em bares e restaurantes, o secretário foi taxativo em dizer que o ideal é que fiquem apenas duas pessoas por mesa e que o estabelecimento promova o distanciamento de uma mesa para outra. "Juntar 10 pessoas numa mesa não vai acontecer mais".

Os bares e restaurantes que não cumprirem o que determina o decreto municipal estão sujeitos a penalidades, como a suspensão de alvará de funcionamento. A forma como os bares poderão usar as calçadas está sendo definida pela Secretária Municipal de Políticas Urbanas e a BHTrans e deverá ser informada até sexta-feira, como pontuou o secretário.

Jackson Machado parabenizou os belo-horizontinos pela adesão às medidas de distanciamento social e afirmou que a cidade tomou a decisão de isolamento no momento certo, com um semana de antecedência em relação a outras capitais, como São Paulo, e, por isso, a capital mineira é a cidade com mais de 1 milhão de habitantes no Brasil com a menor taxa de mortalidade por 100 mil habitantes.

"A atividade econômica precisa ser retomada, com máximo de responsabilidade para que não aconteça explosão de casos, como ocorreu em Madrid, Barcelona e Califórnia", disse. Por fim, afirmou que os indicadores são analisados, diariamente, para que a prefeitura possa tomar as decisões sobre a reabertura.