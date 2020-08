Papa Francisco nomeia novo núncio apostólico para o Brasil

(foto: Vatican News/Reprodução)



O papa Francisco nomeou o novo núncio apostólico para o Brasil, cargo que equivale ao de embaixador. Trata-se de dom Giambattista Diquattro, arcebispo titular de Giromonte, até agora núncio apostólico na Índia e Nepal. Ele substitui dom Giovanni d'Aniello.









Entrou para o Serviço Diplomático da Santa Sé em 1º de maio de 1985, e serviu em missões diplomáticas nas representações pontifícias na República Centro-Africana, República Democrática do Congo e Chade, nas Nações Unidas em Nova York, e mais tarde na Secretaria de Estado do Vaticano, e na Nunciatura Apostólica na Itália.



O Papa João Paulo II o nomeou núncio apostólico no Panamá em 2 de abril de 2005. Bento XVI o nomeou núncio apostólico na Bolívia em 21 de novembro de 2008 e em 21 de janeiro de 2017, o Papa Francisco o nomeou Núncio Apostólico na Índia e no Nepal.

D. Walmor dá as boas-vindas





O presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, dom Walmor Oliveira de Azevedo, divulgou nota: “A nomeação do novo núncio apostólico, dom Giambattista Diquattro, muito alegra toda a Igreja no Brasil. Nossa gratidão ao papa Francisco por nos oferecer um experiente núncio, reconhecido por sua atuação em missões diplomáticas de diferentes representações pontifícias. Acolhemos dom Giambattista Diquattro, na certeza de que fará um bonito trabalho em sua nova missão, para o bem de toda nossa Igreja. Nesta oportunidade, renovamos a dom Giovanni D’Aniello nossos agradecimentos e o reconhecimento pelo seu trabalho e ministério”.