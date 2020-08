Saiba como fica o 'novo normal' dos bares e academias de BH

Os secretários André Reis (E) e Jackson Pinto com os infectologistas Estevão Urbano e Unaí Tupinambás durante o anúncio da flexibilização, que começa na segunda-feira (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

A partir de segunda-feira, academias, centros de treinamento e clínicas de estética vão voltar a funcionar em Belo Horizonte. O anúncio foi feito em entrevista coletiva ontem na Prefeitura de Belo Horizonte (PBH). Na ocasião, também foi confirmado o acordo entre Executivo e entidades ligadas a bares e restaurantes que passará a permitir, a partir de 4 de setembro, a reabertura dos estabelecimentos e a venda de bebidas alcoólicas para consumo nesses locais nos fins de semana. O decreto de autorização deve ser publicado amanhã no Diário Oficial do Município (DOM).





A coletiva na PBH não contou com a presença do prefeito Alexandre Kalil (PSD). Os jornalistas foram recebidos pelo secretário municipal de Planejamento e Gestão, André Reis, e o secretário municipal de Saúde, Jackson Machado Pinto, além dos infectologistas Estevão Urbano e Unaí Tupinambás.





A grande novidade entre os anúncios feitos pelo Comitê de Enfrentamento à Epidemia da COVID-19 foi a reabertura de academias, centros de treinamento e clínicas de estética a partir da próxima semana. O Executivo municipal estabeleceu horários de funcionamento para cada segmento e regras específicas, sobretudo para estabelecimentos voltados para atividades físicas.





As academias e centros de treinamento, por exemplo, poderão funcionar todos os dias da semana, sem restrição de horário. No entanto, os praticantes terão que fazer agendamento prévio para poder utilizar as instalações. O distanciamento mínimo, de acordo com o protocolo da PBH, é de uma pessoa a cada 7 metros quadrados (m²).





Funcionários preparam academia para receber alunos: agendamento de treino é uma das normas (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)



“Não vamos tratar de restrição de horários e dias da semana, porque diferentemente de outras atividades comerciais, eles têm contratado um lote de clientes e que precisam encaixar. Esses estabelecimentos vão ter que fazer uma distribuição das pessoas dentro desses horários durante o dia”, disse André Reis, secretário municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão.





Já o secretário municipal de Saúde, Jackson Machado, pediu colaboração dos usuários para que utilizem equipamentos de proteção individual durante as atividades, sobretudo protetor facial. Jackson também reforçou a orientação para que a higienização dos aparelhos seja feita antes e depois de seu uso.





“Queria chamar a atenção sobre o uso dos equipamentos de proteção individual nas academias. Sei que às vezes fazer atividade física de máscara é muito difícil, mas é importante que as pessoas usem protetor facial e que os equipamentos sejam higienizados pelo usuário antes e depois de cada uso. Essas são medidas básicas para diminuir a chance de contaminação”, ressaltou.





As clínicas de estética poderão funcionar de terça a sexta, entre as 11h e as 20h. No sábado, o horário é das 9h às 17h. Em estabelecimentos localizados em shopping centers, a autorização é válida de acordo com a faixa permitida para o centro de compras que, atualmente, é de segunda a sexta, entre as 12h e as 20h.





BARES E RESTAURANTES

Também foi confirmado o acordo entre a PBH e entidades de bares e restaurantes, selado com mediação da Justiça, na quarta-feira. Estabelecimentos do ramo poderão vender bebidas alcoólicas a partir de 4 de setembro entre as 17h e as 22h. O mesmo vale para o dia 11 do mesmo mês. Ambas as datas caem numa sexta-feira. Já nos fins de semana dos dias 5 e 6 e 12 e 13, o horário de funcionamento será das 11h às 22h.





Nos dias de semana (com exceção da sexta), a proibição da venda de bebidas alcoólicas continua, assim como o horário de expediente para os estabelecimentos, das 11h às 15h. A prefeitura ainda estuda ampliar a ocupação das calçadas por mesas de bares e restaurantes como forma de expansão da capacidade de atendimento, além do fechamento de quarteirões, para que mesas sejam instaladas com maior distanciamento umas das outras.





“Já vamos delimitar algumas calçadas que são estreitas e têm um número grande de clientes. Quando se fala em fechamento de ruas, é para ampliação de calçadas operacionais, não só para bares e restaurantes, mas para o comércio”, declarou André Reis.





O presidente do Sindicato dos Restaurantes, Bares e Similares de Belo Horizonte (Sindibares), Paulo Pedrosa, está otimista com a ampliação do horário de funcionamento das empresas do setor, com direito a venda de bebidas alcoólicas. O dirigente espera que, com o avanço da flexibilização, os estabelecimentos consigam atingir 50% do faturamento mantido no período anterior à pandemia de COVID-19.





“Já foi um avanço muito grande. Esse acordo atendeu a 80% das nossas reivindicações. Estamos no início da recuperação. Até então, o delivery garantia em torno de 20% (das vendas feitas antes da epidemia). Acreditamos que, até setembro, poderemos alcançar 50%”, previu o representante.





Apesar do otimismo, Pedrosa ponderou que a situação dos proprietários dos estabelecimentos do segmento ainda é preocupante, uma vez que é estimado que 60% a 70% do comércio do setor, apenas em BH, estejam próximos da falência. Para amenizar o prejuízo, o presidente do Sindbares pediu, para o futuro, isenção de alguns impostos junto à PBH, como IPTU e taxa de licenciamento. O Executivo municipal descartou conceder benefícios fiscais ainda em 2020, por ser ano eleitoral.





Plano para clubes ainda está em estudo





Apesar de a reabertura gradual já atingir boa parte das atividades em Belo Horizonte durante a pandemia da COVID-19, a volta dos clubes sociais da capital mineira ainda é incerta. Questionado, o secretário municipal de Saúde, Jackson Machado, disse que a situação precisa ser analisada. Ele ressaltou que os espaços realizam atividades coletivas importantes, mas que não podem ser abertas neste momento.





“Clube é uma entidade que não tem dono. Então não é igual a uma academia que você consegue monitorar. Se uma pessoa é sócia de um clube, chega lá e não tem máscara, nós não temos como intervir nesse ambiente”, disse. “Então, estamos estudando protocolos diferentes para diferentes atividades que são realizadas nos clubes. Acredito que não vá haver uma liberação dos clubes em sua totalidade. Exemplo: sauna de clube não vai voltar a funcionar. Temos que estudar cada uma e ver clubes individualmente”, comentou Machado.





Memória



Idas e vindas





O funcionamento presencial de serviços e comércio não essenciais de Belo Horizonte foi suspenso em 21 de março pela prefeitura. Houve flexibilização em 25 de maio, mas o avanço da COVID-19 e piora dos indicadores de saúde forçaram recuo à “fase zero” em 26 de junho. A reabertura gradual só voltou a ser feita a partir de 6 de agosto, quando alguns segmentos não essenciais puderam funcionar entre as quartas e sextas. No dia 20, a administração municipal atendeu a um pedido de entidades ligadas aos lojistas da capital e ampliou o calendário de abertura do comércio, com funcionamento entre segunda e sexta e permitiu que bares e restaurantes recebessem clientes para almoço, sem venda de bebida alcoólica para consumo nesses locais.





Maratona para a volta segura

Paulo Galvão



Gerente do Bar da Esquina, Viviane Caldeira comandou ontem a equipe para deixar tudo pronto e adequado aos protocolos para venda de bebida (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)



Bares, restaurantes, academias e clínicas de estética, cuja flexibilização de funcionamento foi anunciado ontem pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), já se preparam para voltar à ativa. Os locais de prática esportiva e de embelezamento serão os primeiros, na segunda-feira, enquanto o consumo de bebidas nos estabelecimentos passa a vigorar a partir de 4 de setembro. Como muitos locais estão fechados há mais de cinco meses, é hora de correr para deixar tudo em ordem para receber os clientes. De limpeza caprichada à busca por disposição de mesas e equipamentos que atendam as novas exigências das autoridades sanitárias, o movimento é intenso.





“Estamos deixando tudo bem limpo, organizando estoque, definindo o funcionamento da casa. Não temos grandes expectativas em relação ao início, mas pode ser que o movimento surpreenda”, afirma Viviane Caldeira, gerente do Bar Esquina, localizado na confluência das ruas Sergipe e Timbiras, próximo à Igreja da Boa Viagem, Região Centro-Sul da capital.





O estabelecimento pode atender mais de 150 pessoas sentadas ao mesmo tempo, mas agora, com determinações como as de não mais de quatro pessoas por mesa, com distância de 2m entre elas, deverá trabalhar com metade da capacidade.





“Também teremos cardápio virtual, os pratos serão entregues prontos aos clientes, não haverá porta-guardanapos nas mesas, ofereceremos álcool em gel. Então, vamos tomar todos os cuidados necessários e esperamos que os clientes façam o mesmo. Vamos nos adaptar juntos”, diz.





Na contraesquina, o pequeno Tonel da Pinga comporta bem menos gente. Mas igualmente está se preparando para retomar aos poucos a venda de bebidas para consumo no local. “A gente está apertado (financeiramente), mas vamos continuar batalhando, fazendo esforço para repor o estoque”, diz Derlei Gonçalves, um dos sócios do local e que não está satisfeito com a reabertura para o almoço. “Vendíamos até 100 pratos feitos (PFs) por dia, agora estão saindo 10, 12.”





Também na área central, mas na Rua da Bahia, o Sindicato do Chopp mudou até o horário de funcionamento em função da pandemia de COVID-19. Antes, abria às 16h e tinha como atrativo os drinques que servia do fim da tarde até a madrugada, com muitas mesas na calçada. Desde março, passou a funcionar às 11h para fornecer almoço via entrega ou retirada. Nos últimos dias, voltou a receber clientes na área interna, obedecendo ao preconizado pela PBH.





A partir da semana que vem, retoma a vocação noturna, mas sem abrir mão do que garantiu o sustento nos últimos meses. “Abrir da forma proposta não vai resolver o problema, mas é um começo. Aos poucos vamos retomando”, afirma José Geraldo de Abreu, proprietário do local, que acredita em retomar até 50% do faturamento anterior ao fechamento, o que é muito bom para quem está arrecadando apenas 20%.



LIMPEZA



Já nas academias, houve verdadeira corrida com a confirmação da volta das atividades na segunda-feira. Muitos estabelecimentos convocaram reuniões para instruir os funcionários e trataram de preparar tudo para voltar a receber os alunos.



Dia foi de correria na Academia D2, que se mudou para espaço maior no Centro: %u201CSomos otimistas. Durante a semana vamos inaugurar%u201D (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)



A Harmonia, com duas unidades na Cidade Nova e que além de fitness oferece dança, já vinha se preparando para reabrir. Ontem, com a divulgação da data, intensificou os preparativos. “Fizemos adaptações para melhorar a ventilação das nossas unidades. Esta semana intensificamos a limpeza e segunda-feira estará tudo preparado para receber os alunos”, garante a proprietária Simone Gouvea. Entre as exigências está o agendamento prévio da aula e que não haja mais de um aluno a cada 7m². “Além disso, vamos aferir a temperatura de todos, que passarão por tapete higienizador e terão álcool em gel à disposição.”





Já a D2 Fitness, com duas unidades no Centro de BH, prepara-se não só para voltar a funcionar como resolveu ampliar o atendimento. A unidade que funcionava na Rua Goiás se transferiu para a Rua da Bahia, em um imóvel bem maior, de 1.700m², e que ainda está em obras. “Somos otimistas. Se não der para abrir na segunda-feira, durante a semana vamos inaugurar”, afirma Adriano Fonseca, proprietário do local.







Sinal de alerta que vem da ocupação de leitos de UTI





Gabriel Ronan





A orientação para que a população de Belo Horizonte não abandone os cuidados para a evitar a propagação do novo coronavírus neste momento de flexibilização das atividades econômicas vem acompanhada de sinal de alerta dentro das estatísticas. Boletim Epidemiológico e Assistencial da prefeitura divulgado ontem registra a maior alta na ocupação dos leitos de unidades de terapia intensiva (UTIs) reservados para o tratamento da enfermidade desde que a rede privada passou a fazer parte do balanço, em 4 de agosto. Houve aumento de três pontos percentuais – de 53% para 56%, no comparativo entre os dois últimos informes.





O número de mortes em decorrência da doença na cidade também sofreu um aumento significativo, o maior desde o dia 14. Entre ontem e quarta-feira, houve registro de 31 óbitos, elevando de 913 para 944 o toral de mortes acumulado desde a chegada da COVID-19 à cidade. A taxa de letalidade é de aproximadamente 2,9%, já que o número de casos confirmados é de 32.721. Ainda estão em acompanhamento 3.051 infectados, e outros 28.726 já se recuperaram em BH.





Um dos indicadores que permitiu que a prefeitura anunciasse nova fase de flexibilização das atividades econômicas a partir da semana que vem, a ocupação dos leitos de enfermaria para a COVID-19, por sua vez, continua a dar sinais positivos: caiu mais uma vez, agora de 48,3% para 47,2%. Já a velocidade de transmissão do novo coronavírus, o fator Rt –, se manteve em 0,95. Em outras palavras, cada 100 infectados transmitem a doença para outras 95 pessoas.









PERFIL DAS VÍTIMAS

Entre as pessoas que morreram vítimas da COVID-19 em Belo Horizonte, 525 são homens e 419 mulheres. A maioria dos óbitos, 82% (774), foi registrada entre idosos. Outros 15,7% (148) tinham entre 40 e 59 anos; e 2,3% (22) entre 20 e 39 anos. Quase metade dos mortos, 49,9%, eram pardos, 26% brancos, 9,3% pretos e 0,8% amarelos. De acordo com a PBH, 14% não tem cor especificada ainda no sistema de saúde.





Além disso, 97,4% dos óbitos são de pessoas com fator de risco, segundo a prefeitura. Morreram 25 mortes sem comorbidades: 22 homens e três mulheres. A idade, cardiopatia, diabetes, pneumopatia, obesidade, nefropatia e doenças neurológicas são os agravantes mais comuns .





Acolhimento





Devido à pandemia, a prefeitura abriu pontos de acolhimento de idosos institucionalizados e moradores em situação de rua com sintomas de COVID-19. Os dois equipamentos públicos estão localizados em Venda Nova. No Sesc do Bairro Novo Letícia, 359 moradores em situação de rua foram acolhidos até ontem. Desses, 68,8% (246) receberam alta, 24,3% (87) foram acompanhados por outros serviços, 4,7% (17) ainda estão em acolhimento e 2,5% (nove) encaminhados a uma UPA. Já na UPA Venda Nova, 99 idosos foram acolhidos provisoriamente. Desses, 72,7% (72) já retornam às suas respectivas instituições de longa permanência. Outros 21 (21,2%) precisaram de apoio do sistema de saúde e seis ainda estão na estrutura.