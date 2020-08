Hepatite C: Minas recebe carregamento de 1,5 milhão de doses de vacina

Remessa de vacina aterrissou no aeroporto internacional às 4h30 (foto: Divulgação/BH Airport)

O Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, na região metropolitana, recebeu nesta quinta-feira (27) mais um voo cargueiro com cerca de 1,5 milhão de doses de vacinas fabricadas pela farmacêutica GSK para prevenção da Hepatite C. Todo o material já foi destinado à Fundação Ezequiel Dias (Funed) para que seja disponibilizado ao Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde.





A operação foi realizada pela Cargolux, em um Boeing 747-400. O voo partiu de Milão, na Itália, e chegou ao aeroporto às 4h30 desta quinta. Trata-se de mais um esforço conjunto entre os setores público e privado para garantir o abastecimento de vacinas à população brasileira, de maneira que não haja ruptura no calendário de cobertura vacinal no país neste momento de pandemia.





“Vivemos um momento delicado, em função da pandemia da COVID-19, e mantemos nosso compromisso em contribuir com o transporte de recursos relacionados às ciências da vida. Seguimos à disposição para oferecer sempre soluções logísticas integradas aos nossos clientes”, ressaltou.





Esse foi o terceiro carregamento de vacinas contra Hepatite C recebido este ano pelo Aeroporto Internacional. Antes disso, em 27 de abril, o Terminal de Cargas havia recebido cerca de 4 milhões de doses. Já em 30 de julho, outras 3,3 milhões de doses chegaram ao aeroporto. Em todos os casos, o material foi encaminhado para a Funed.





Certificação da Anvisa

O Terminal de Cargas do Aeroporto Internacional foi reconhecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) por atender as Boas Práticas de Armazenagem, conforme diretrizes da Resolução 346/02.



A certificação comprova que o Terminal de Cargas cumpre todos os requisitos para receber cargas sujeitas ao controle da instituição, sobretudo no atual momento de pandemia do coronavírus.



A certificação reforça a estratégia do aeroporto em oferecer serviços de qualidade com eficiência e atendimento customizado por meio de soluções logísticas integradas para o mercado.