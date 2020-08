Moradores de Ipatinga se recusam a participar de pesquisa e testes rápidos de Covid

A pesquisa EPICOVID, do Ibope/UFpel, é feito com coleta de sangue para detecção do novo coronavírus e coleta de informações em questionário (foto: Divulgação/UFpel) e Governador Valadares recebem, a partir desta quinta-feira, os pesquisadores do Ibope e da Universidade Federal de Pelotas (UFpel), no Rio Grande do Sul, para a quarta fase da pesquisa sobre infecção do novo coronavírus nas duas cidades. Mas o trabalho dos pesquisadores, previsto para ser concluído no domingo (30), começou de forma inesperada em Ipatinga. Eles encontraram forte resistência por parte da população. recebem, a partir desta quinta-feira, os pesquisadores doe da Universidade Federal de Pelotas (UFpel), no Rio Grande do Sul, para a quarta fase da pesquisa sobre infecção do novo coronavírus nas duas cidades. Mas o trabalho dos pesquisadores, previsto para ser concluído no domingo (30), começou de forma inesperada em Ipatinga. Eles encontraram forte resistência por parte da população.









A coordenação da pesquisa em Ipatinga fez contato com a Prefeitura, que providenciou um comunicado em caráter de urgência, alertando às pessoas de que se trata de uma pesquisa importante, que está sendo feita em várias cidades brasileiras a título de amostragem, para que os cientistas da UFpel possam entender como se dá a propagação da COVID-19 no Brasil. O Ministério da Saúde financia a pesquisa.





A Prefeitura de Ipatinga, que desativou a publicação de notícias no site oficial comoo determina a legislação durante o período pré- eleitoral, havia enviado aos meios de comunicação uma nota, na segunda-feira, na qual a Secretaria Municipal de Saúde de Ipatinga se manifestava favorável a realização pesquisa. "A realização deste estudo na cidade é de grande valia, uma vez que além de ajudar a entender o processo de propagação e disseminação do vírus no nosso país ela também cumpre o papel de auxiliar no mapeamento epidemiológico no ambiente local”.

Reincidência





Esta não é a primeira vez que os pesquisadores da Epicovid, do Ibope/UFpel encontram problemas em Ipatinga. Na primeira fase da pesquisa, em maio, eles deixaram a cidade sem aplicar os questionários e os exames. À época, a Prefeitura explicou que não havia sido informada oficialmente sobre a realização da pesquisa, nem sobre os procedimentos de confecção dos laudos e descarte dos materiais utilizados.





O reitor da UFpel, Pedro Hallal, fez apelo à cidade de Ipatinga, em junho, para aceitar a realização da pesquisa (foto: Divulgação/UFpel) Em 6 de junho, o reitor da UFpel, professor Pedro Hallal, chegou a fazer um apelo à Prefeitura de Ipatinga, em uma entrevista à Globo News, para que os pesquisadores fossem recebidos, e citou Ipatinga como uma das três cidades brasileiras que não aceitavam os trabalhos dos pesquisadores. O impasse foi resolvido e as fases 2 e 3 foram realizadas.





Em Governador Valadares, na primeira fase, uma equipe de pesquisadores foi levada pela Polícia Militar para prestar esclarecimentos em uma delegacia sobre o trabalho que tentavam realizar na cidade. Nesta quinta-feira, em Valadares, não foram registradas ocorrências, segundo a Prefeitura.





Pesquisa





Nessa nova etapa da pesquisa, o levantamento será feito com aproximadamente 250 pessoas, moradoras de Ipatinga escolhidas aleatoriamente, que serão testadas (por testes rápidos) e devem responder a um questionário. O objetivo principal é estimar a proporção de casos de infecção pelo novo coronavírus na cidade, incluindo pessoas assintomáticas, e conhecer a velocidade da propagação da doença. Com isso, será possível a elaboração de estratégias de saúde pública para o enfrentamento da COVID-19.





O teste, de fácil aplicação, utiliza uma amostra de sangue (uma gota) da ponta do dedo do participante, que é analisada num aparelho em poucos minutos. Enquanto o resultado é processado, os entrevistadores aplicam um breve questionário sobre informações sociodemográficas básicas, sintomas da COVID-19.

O teste detecta a presença de anticorpos, as imunoglobulinas IgM e IgG, que são defesas produzidas pelo organismo somente depois de sete a dez dias da data de contágio pelo vírus. Dentro desse período, o resultado pode apontar negativo, mesmo que a pessoa tenha contraído o coronavírus.