Caminho da superação

(foto: Lucinete Alexandre/Acervo pessoal)

A história de vida de Terezinha da Silva (foto), uma senhora de 82 anos, moradora do Bairro São Paulo, em Governador Valadares, teve muitos capítulos emocionantes. E continua, a cada dia, causando emoções. Ontem ela fez pose de celebridade para a filha Lucinete Alexandre, logo após o banho matinal. “Já falamos pra ela que, agora, ela é celebridade”, disse a filha, feliz por ver a boa recuperação da mãe, que ficou internada no Hospital Unimed de Governador Valadares durante quase 487 dias. Terezinha tem doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), que causa nos pacientes sérias dificuldades para respirar. Embora não tenha sido infectada pelo novo coronavírus, Terezinha viveu momentos de apreensão, junto com sua família e as equipes de saúde do hospital. O contato com o vírus poderia ser fatal. “Todo mundo está querendo ver e rever a bisavó, avó e mãe de todos, mas a gente só deixa entrar no quarto um ou dois de cada vez”, disse Lucinete, que barrou a entrada de dois membros da casa: Suzy, uma cadelinha da raça pinscher, e o papagaio Cocota, que estampa o cobertor de Terezinha para que ela mate a saudade.