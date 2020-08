Coronavírus só ''poupa'' 20 cidades mineiras

Praça de Queluzito, uma das poucas cidades de Minas onde a COVID-19 ainda não chegou: prefeitura apostou em kits de higiene e barreiras para conter o vírus (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press - 5/8/20)

Minas Gerais ultrapassou a marca de 200 mil casos da COVID-19 e tem apenas 20 municípios nos quais não houve nem mortes nem diagnósticos positivos da doença até o momento. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) ontem, são 201.973 casos confirmados e 4.948 óbitos em decorrência da enfermidade provocada pelo novo coronavírus. Há 20 dias, elas eram 38, ou seja, 18 entraram na lista da “infectadas” de lá para cá.





Entre terça-feira e ontem foram confirmados 3.237 casos e 101 mortes. De acordo com o secretário de estado de Saúde, Carlos Eduardo Amaral, Minas está em um platô com tendência de desaceleração. No entanto, ainda não há redução, de fato, nos números de casos e mortes confirmados a cada dia. Segundo o secretário, essa tendência pode ser observada tendo como referência a data de ocorrência das mortes. A letalidade da COVID-19 está em 2,4% no estado.





Ainda segundo o boletim SES, 833 dos 853 municípios mineiros (97%) tiveram casos confirmados do novo coronavírus. E foram confirmadas mortes em 494 deles. O maior dos municípios que se mantinham ilesos até ontem é Cantagalo, com 20.172. Todos os outros têm menos de 10 mil habitantes (veja quadro) e o menor é Cedro do Abaeté, que tem 1.164 habitantes, segundo estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para 2019, projetada sobre o Censo de 2010.





Na mesma faixa de Cedro do Abaeté estão Antônio Prado de Minas (1.598), Pedro Teixeira (1.807) e Queluzito (1.939). Essa última foi visitada pela reportagem do Estado de Minas no dia 5, quando Minas ainda tinha 38 cidades sem casos confirmados da doença. "O medo hoje é um aliado nosso", disse, naquele dia, o prefeito Célio Pereira de Souza (PR). "As pessoas têm medo de sair de casa, isso nos ajuda", explicou. O prefeito contou que um kit higiene com máscara, sabonete e álcool em gel foi entregue para toda a população, de casa em casa, por agentes de saúde. Além disso, a prefeitura vinha promovendo a desinfecção de ruas semanalmente e a cidade contava com barreira sanitária para aferir a temperatura de visitantes.





Outra cidade onde a reportagem esteve, Casa Grande, de 2.257 habitantes, também continua na lista. Uma faixa na praça da igreja matriz do município tentava manter afastados visitantes, com o texto: “Você está vindo visitar sua família? Se você realmente os ama, volte para sua casa, a saudade não mata, mas a COVID-19 sim”. Ambas são adeptas do programa Minas Consciente, do governo do estado.





AULAS

Sem determinar uma data para a volta às aulas presenciais, o secretário adjunto de Saúde, Marcelo Cabral, disse ontem que estão sendo analisados protocolos para o retorno escolar tanto da rede privada quanto da pública em Minas Gerais. Cabral informou que representantes do Sindicato das Escolas Particulares de Minas Gerais (Sinep-MG) foram recebidos pelo governo e entregaram protocolo solicitando a volta às aulas de forma segura.





De acordo com o secretário, o documento está sendo analisado levando-se em conta "critérios científicos e técnicos para que se possa dar uma resposta segura". Cabral disse ainda que o protocolo sanitário para as escolas será avaliado dentro da classificação do Minas Consciente, cuja análise é feita pelo grupo executivo da SES, o Centro de Operações de Emergências (Coes) e comitê extraordinário da COVID-19. Ele lembrou ainda que , por se tratar de crianças, "grupo de maior dificuldade de adaptação a esses protocolos e que retornam para suas casas com seus pais e avós", os riscos têm que pormenorizadamente avaliados. (Com informações de Déborah Lima)