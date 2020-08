Bebida volta à mesa em BH

Restaurantes de Belo Horizonte voltaram a receber clientes na segunda-feira somente para almoço: acordo põe fim a queda de braço na capital (foto: Leandro Couri/EM/D. A Press)

Os bares e restaurantes de Belo Horizonte poderão vender bebidas alcoólicas para consumo à mesa nos fins de semana, a partir do dia 4 de setembro, uma sexta-feira. Nesse dia da semana, a flexibilização é válida para o horário entre as 17h e as 22h, que deverá se repetir também no dia 11. Nos sábados e domingos seguintes às duas datas (dias 5,6, 12 e 13), o horário será estendido: das 11h às 22h. Nos dias úteis, com exceção da sexta-feira evidentemente, o expediente continua o mesmo do atual: das 11h às 15h, sem venda de bebidas alcoólicas. As informações foram adiantadas pelo Estado de Minas por fontes que participaram da reunião da prefeitura com entidades do setor na noite de ontem.





Além disso, caso os indicadores epidemiológicos permitam, há possibilidade de antecipação de uma nova flexibilização. O mesmo vale para uma regressão na reabertura, caso contrário. A decisão continua nas mãos da Secretaria Municipal de Saúde, como ocorre desde o início da pandemia.





O encontro entre as partes ocorreu na sede do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), na Avenida Afonso Pena, Bairro Serra, Região Centro-Sul de Belo Horizonte. Oficialmente, o Executivo municipal informa que só vai se posicionar sobre o tema em entrevista coletiva de imprensa convocada para as 10h30 de hoje.





Participaram da reunião o prefeito Alexandre Kalil (PSD); o desembargador Gilson Soares Lemes, presidente do TJMG; o presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes em Minas Gerais (Abrasel-MG), Paulo Solmucci Jr.; o advogado da entidade, Pedro Ottoni Costa; e o presidente do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Belo Horizonte e Região Metropolitana (Sindibares), Paulo Pedrosa. Todos eles assinaram o documento estabelecendo as normas.





A conciliação mediada pela Justiça pôs ponto final em um impasse que já durava um mês entre a Abrasel e a prefeitura. A entidade chegou a obter duas liminares na Justiça para liberar horários e consumo de bebidas nos estabelecimentos associados, concedidas pelo mesmo magistrado. Uma foi derrubada pelo presidente do Tribunal de Justiça até o julgamento do mérito, a pedido Executivo municipal, enquanto a outra não tinha valor jurídico, conforme o governo Kalil e especialistas ouvidos pela reportagem, justamente por apresentar os mesmos argumentos da anterior.





INDICADORES EM QUEDA

Os números que sustentam a tomada de decisões do poder público continuam em queda. No boletim epidemiológico e assistencial divulgado ontem, a taxa de ocupação dos leitos de enfermaria se manteve abaixo dos 50% – agora em 48,3% –, o estágio mais seguro da escala de risco. O mesmo parâmetro se estende à velocidade de transmissão do novo coronavírus na cidade: 0,95 novo infectado por cada diagnóstico computado.





O único obstáculo continua a ser o índice de uso das unidades de terapia intensiva. Com taxa de 53,6%, o indicador permanece em estado de alerta, a escala amarela. Na comparação entre os dois últimos levantamentos, contudo, houve diminuição de aproximadamente um ponto percentual.









CASOS E MORTES Por outro lado, Belo Horizonte registrou 21 mortes por COVID-19 nas últimas 24 horas, com salto de 892 para 913 óbitos pela doença no período. Esse é o maior saldo de vidas perdidas computado nesta semana. Ao mesmo tempo, a cidade registra 32.303 casos da doença: 3.023 em acompanhamento e 28.367 recuperados, além das 913 mortes. A taxa de letalidade (percentual de doentes que morre) é de 2,8%. E o número de óbitos pode aumentar, já que há 70 mortes suspeitas pela infecção causada pelo novo coronavírus na cidade ainda em análise.





Quanto ao perfil das vítimas, são 507 homens e 406 mulheres que perderam a vida pela doença em Belo Horizonte. A maioria delas, 82% (749), era formada por idosos. Outros 15,7% (143) tinham entre 40 e 59 anos; e 2,3% (21) entre 20 e 39 anos. Segundo a prefeitura, 97,5% dos óbitos são de pessoas com fator de risco. Entre os que morreram, 22 pacientes não tinham comorbidades: 18 homens e quatro mulheres. A idade, cardiopatia, diabetes, pneumopatia, obesidade, nefropatia e doenças neurológicas são os agravantes mais comuns.



Profissionais de saúde





No balanço de ontem, a Prefeitura de Belo Horizonte informa que 1.066 casos positivos da COVID-19 já foram computados entre os profissionais de saúde da rede SUS. Há 179 em investigação e 5.534 descartados. A função mais afetada pela doença é a de técnico de enfermagem (186). Todas as mortes pela doença registradas pelo Conselho Municipal de Saúde até aqui – oito no total – são desse tipo de profissional.





Coronavírus em BH





Casos confirmados 32.303





Recuperados 28.367





Em acompanhamento 3.023





Mortes 913





Fonte: SMS-BH