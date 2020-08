PM prende ladrão de carga em Contagem após perseguição cinematográfica

A carga roubada acabou sendo recuperada pela polícia (foto: PMMG/Divulgação)

Filme de ação

Policiais militares conseguiram recuperar nesta quarta-feira (26) umano Bairro Cândida Ferreira, em Contagem, e prender um dos ladrões, identificado pelo nome de Fernando, suspeito de ter sido o responsável por um crime nos mesmos moldes na segunda.Segundo o tenente Roberto, que comandou a operação, sua guarnição recebeu um chamado para atender a uma ocorrência de roubo de carga no Cândida Ferreira. Lá chegando, os policiais tomaram conhecimento de que os ladrões haviam roubado um veículo Saveiro, para transportar a carga, e que teriam seguido no sentido do Bairro São Sebastião – onde passariam a carga para outro veículo.Já existia um alerta contra o(placa HIO 9589), que teria participado de roubo semelhante na segunda, em outra empresa de Contagem. E esse veículo foi avistado pelos policiais, num terreno baldio.O motorista, posteriormente identificado como Fernando, ao avistar a viatura policial saiu em fuga, em alta velocidade. Teve início, então, uma perseguição.Um alerta foi emitido pelo rádio e três outras viaturas da PM se juntaram à do tenente Roberto. Fernando seguiu para o Bairro Novo Boa Vista, onde pensava que poderia ludibriar os, no entanto, acabou cercado e foi preso, em cena digna de um filme de ação.Em seu poder, a réplica de ume, no veículo, parte da carga roubada. Os policiais encontraram, também, a pick-up Saveiro roubada para transportar a carga roubada.Fernando ainda os levou até uma casa abandonada, no Bairro Sebastião, onde estava o restante da carga. O preso e a carga foram levados para a Delegacia de Plantão, de Contagem, onde a ocorrência foi encerrada.