Em Contagem, passageiros poderão pegar dois ônibus e pagar uma passagem

Terminal de Petrolândia vai receber novos ônibus amarelos e roxos a partir deste domingo (foto: Divulgação/Paulo Pereira)

A partir deste domingo (30), a população de Contagem, município localizado na Região Metropolitana de Belo Horizonte, poderá pegar dois ônibus pagando apenas uma passagem, R$ 4,50. Com a inauguração do Terminal Petrolândia, o transporte público será acomodado por regiões. A cidade passará a ser dividida em oito regiões e atendida por cinco terminais de integração.





O primeiro dele, o de Petrolândia, entrará em operação neste domingo. Cada terminal receberá ônibus de duas cores: amarelos e roxos. Os primeiros atenderão às linhas Alimentadoras e Interterminais, ou seja, só circularão dentro da mesma região, interligando esses bairros. Já os coletivos roxos atenderão às linhas Troncais e circularão entre os terminais, unindo as oito regiões.









Na volta ao Petrolândia, os passageiros pegarão os novos ônibus com destino ao Terminal, quando pagarão a passagem, e de lá vão embarcar nas linhas Alimentadoras (amarelas) para os bairros, sem outro custo de tarifa.





Relação das novas linhas e das que serão extintas (foto: Divulgação/Transcon)

No novo Terminal haverá opções de linhas para as regiões do Eldorado, Cidade Industrial, Prefeitura e Riacho. A estimativa do município é que passem pelo Terminal de Petrolândia cerca de 300 passageiros por mês. Entre os dias 1º e 20 de março, antes do pico da pandemia, aproximadamente 266 mil pessoas utilizaram os ônibus na Regional Petrolândia. Em toda Contagem, o número chega a quase 1,5 milhão passageiros.





De acordo com a Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem (Transcon), além de nova numeração, todos os ônibus amarelos e roxos terão conexão wi-fi. Os roxos ainda serão equipados com ar-condicionado. Nas demais regiões da cidade, os ônibus verdes continuam em circulação. Eles serão substituídos gradativamente, a cada inauguração de terminal.





“O conjunto de obras que o Sistema Integrado de Mobilidade traz junto com a proposta do transporte coletivo revoluciona a mobilidade na cidade no sentido dos grandes gargalos que estão sendo tratados em todas as regiões de Contagem. Então, as transposições da Via Expressa, as transposições das avenidas João César de Oliveira e General David Sarnoff, três transposições na rodovia 040, mais toda a substituição de pavimento e, principalmente, a acessibilidade, que nós tratamos com muito carinho, não só nos coletivos, mas também nesses corredores onde nós estamos fazendo todas as calçadas. Portanto, a revolução é em todos os sentidos. Temos nesses corredores cem por cento das calçadas acessíveis, pensando nas pessoas com mobilidade reduzida e com deficiência física. É uma revolução na mobilidade de Contagem com foco no sistema de transporte coletivo por ônibus”, afirmou Leonardo Reis, presidente da Transcon.

Sistema de Integração

O novo modelo de transporte público foi licitado há cerca de dois anos e as obras para implantação dos cinco terminais de integração, três corredores expressos, entre outros, irão custar cerca de R$ 1 bilhão.





O Terminal Petrolândia foi inaugurado em fevereiro deste ano e custou aproximadamente R$ 8,5 milhões. Até o fim deste ano as obras do Terminal Ressaca deverão ser concluídas. Os três terminais restantes devem ser inaugurados em 2021.





A Transcon ressaltou que vem realizando um trabalho de informação aos passageiros nos pontos de ônibus e dentro dos coletivos que circulam pela regional Petrolândia. Quem tiver dúvidas sobre o funcionamento do novo sistema, pode ligar para o telefone (31) 3329-3390, de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h.