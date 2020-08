Barreira sanitária na Região Leste de BH: apesar de melhora em indicadores, quantidade de casos segue aumentando (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press - 19/6/20)

O secretário estadual de Saúde, Carlos Eduardo Amaral, afirmou ontem que há sinais de tendência de queda nos números da COVID-19 em Minas. “Há suspeita de que estamos começando a descer o platô”, afirmou, em referência ao alto patamar de contaminados e mortos que vinha se repetindo nos últimos dias. Ontem, o mais recente boletim epidemiológico de acompanhamento da doença registrou 2.816 novos casos e 42 mortes em 24 horas. Com isso, o estado acumula 198.736 diagnósticos positivos e 4.847 óbitos.





De acordo com o secretário, quando se considera a data de ocorrência das mortes computadas nos últimos levantamentos, é possível vislumbrar uma estabilização e início de tendência de queda. Ele sustenta que a maior parte dos óbitos confirmados no mais recente boletim está concentrada nos oito dias anteriores, mas ainda há casos que ocorreram em 8 de julho e somente foram confirmados agora. Segundo Carlos Eduardo Amaral, há um “desvio” de até 10 dias entre a data de ocorrência do óbito e a confirmação.





De acordo com o secretário, quando se observa a média móvel – média de óbitos dos sete dias anteriores –, essa tendência de queda fica evidente. Questionado sobre a possibilidade de queda de temperatura influenciar nos números da pandemia em Minas, o secretário lembrou que há relação entre doenças respiratórias e baixa temperatura. Porém, lembrou que 2020 é um “ano atípico”, em que sociedade está sensibilizada para a prevenção. “De forma global, aglomeração vinculada ao frio aumenta a transmissão (de doenças respiratórias). Porém, neste fim de semana, de muito frio, a grande maioria das pessoas ficou em casa e não foi para a rua”, disse.





Ainda segundo o mais recente boletim, o novo coronavírus chegou a 830 dos 853 municípios mineiros, com confirmação de mortes em 486 deles.

CAPITAL Cinco das nove regiões de Belo Horizonte já perderam ao menos 100 vidas para a COVID-19: Venda Nova (120), Nordeste (113), Noroeste (110), Oeste (105) e Barreiro (100). Os números são do boletim epidemiológico e assistencial divulgado pela prefeitura ontem. O documento traz ainda um número total de óbitos de 892. Além das cinco regiões onde já se registram mortes em três dígitos, há vidas perdidas no Leste da cidade (94), Centro-Sul (89), Norte (85) e Pampulha (76).





Na comparação com levantamento de segunda-feira, houve aumento de nove mortes no contexto geral. E o número pode aumentar, já que há 70 óbitos sob investigação. Também houve crescimento na quantidade de casos confirmados da COVID-19 em BH: de 31.461 para 31.840, uma diferença de 379 entre os dois últimos balanços. Além dos 892 mortos, há 2.989 diagnósticos ativos da virose e 27.959 pacientes já recuperados.





Quanto ao perfil das vítimas, 493 homens e 399 mulheres perderam a vida pela doença em Belo Horizonte. A maioria deles, 82,1% (724), era formada por idosos. Outros 15,6% (138) tinham entre 40 e 59 anos; e 2,3% (21) entre 20 e 39 anos.





Segundo a prefeitura, 97,5% dos óbitos são de pessoas com fator de risco. Apenas 22 mortes foram de pacientes fora desse grupo: 18 homens e quatro mulheres. Idade avançada, cardiopatia, diabetes, pneumopatia, obesidade, nefropatia e doenças neurológicas são os complicadores mais comuns. (Com G.R.)



Em Minas



198.736 casos





4.847 mortes