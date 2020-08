Boletins trazem esperança para a população de BH

Disponibilidade de leitos de UTI melhorou, embora não esteja dentro do ideal. Já análise de esgoto indica que pior fase ocorreu em julho (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press - 9/7/20)

Na batalha contra o novo coronavírus, a população de Belo Horizonte recebeu ontem duas notícias que trazem esperança de que o pior momento da epidemia na capital esteja ficando para trás. E elas vêm de setores bem distintos: uma, dos hospitais; outra, do sistema de esgotos. Ambos os indicadores sinalizam para uma redução nas contaminações pela COVID-19 na cidade, embora as autoridades deixem claro a necessidade de que as medidas de autoproteção e distanciamento social não sejam abandonadas. Mesmo porque, apesar da expectativa de melhora, os números continuam altos, e avançando.





A velocidade de contágio pelo novo coronavírus, o chamado fator RT, voltou a cair na capital, segundo boletim divulgado ontem. Segundo a prefeitura, o parâmetro mais recente é de 0,95, o que significa média menor que uma nova infecção para cada diagnóstico de COVID-19 entre moradores da cidade. As taxas de ocupação dos leitos de UTI e de enfermaria para a doença também caíram. Na terapia intensiva, a queda foi de 56% para 54,3%. Já nas vagas para casos menos graves da virose o decréscimo foi de 49,1% para 48,2%.





Com isso, dois dos três indicadores usados pela prefeitura para tomar decisões como restringir ou abrir o comércio estão no estágio verde, o mais controlado da escala de risco. Isso vale para a ocupação das enfermarias (abaixo de 50%) e para a velocidade de transmissão (menor que 1). Já a taxa de uso das UTIs permanece no cenário intermediário, entre 50% e 69%.





Vale ressaltar que a Prefeitura de BH mudou a metodologia de análise da ocupação dos leitos no início do mês. Assim, deixou de considerar apenas a estrutura da rede SUS para também contabilizar os leitos em hospitais privados. No setor público, as taxas de uso são mais altas que o quadro da rede suplementar nos dois tipos de leitos: 53,1% nas enfermarias e 58,5% nas UTIs – ambos os indicadores na zona amarela.





Esgotos



O mais recente boletim divulgado pelo projeto-piloto Monitoramento COVID-19 Esgotos mostra que, gradativamente, BH vem controlando a disseminação do novo coronavírus. De acordo com levantamento divulgado ontem, amostras de esgoto da capital apontam para uma estimativa de que 170 mil pessoas estejam infectadas com o vírus. Em 14 de agosto, eram 200 mil. Essa projeção já esteve em 850 mil e 500 mil em boletins divulgados anteriormente.





melhora significativa dos indicadores em análises de esgoto das bacias sanitárias dos ribeirões Arrudas e do Onça, que recebem efluentes de BH, consta do 12° boletim do projeto, divulgado sexta-feira, com dados referentes à semana epidemiológica entre 10 e 14 de agosto. Os resultados sugerem, de acordo com os técnicos, que o pior momento da “curva epidêmica de Belo Horizonte ocorreu entre as semanas epidemiológicas 23 e 31”, ou entre 29 de junho e 31 de julho. Na mesma época, em Contagem, na Grande BH, os testes apontavam para cerca de 80 mil pessoas infectadas. As últimas análises mostram que houve uma redução de 50%, com projeção de 40 mil contaminados.





Desde o início do monitoramento, em 13 de abril, os estudos vêm verificando a evolução da carga viral no esgoto. De acordo com a coordenadora do projeto e professora associada da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Juliana Calabria Denise, houve um aumento expressivo entre os dias 29 de junho e 3 de julho, na qual foram estimados cerca de 500 mil infectados na BH. “Esse número se manteve e, na semana epidemiológica entre 20 e 24 de julho, estimamos que havia 827 mil pessoas contaminadas. Nas últimas três semanas, a carga viral vem diminuindo e a estimativa é de que haja menos de 200 mil infectados”, avalia.





A diretora-geral do Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam), Marília Melo, afirma que o objetivo da pesquisa é estabelecer um instrumento de vigilância epidemiológica. “O monitoramento permite quantificar o número de pessoas infectadas, sintomáticas ou não. A efetividade do projeto tem sido demonstrada com a aderência dos resultados com a curva de infectados. Nos últimos boletins já se indica uma tendência de queda na estimativa de infectados”.







Vigilância



O projeto-piloto Monitoramento Covid-19 Esgotos é feito semanalmente em 24 pontos de amostragem, em 17 sub-bacias de esgotamento. O levantamento, segundo destaca o superintendente de Vigilância Sanitária da Secretaria de Estado de Saúde, Filipe Curzio Laguardia, é mais um instrumento para os gestores nas tomadas de decisão para o controle da pandemia em Minas.