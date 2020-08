Análise de esgoto aponta nova queda no número de infectados por COVID-19 em BH e Contagem

As últimas análises mostram que houve uma redução de 50%, chegando a 40 mil contaminados pelo vírus (foto: Leandro Couri/EM/DA Press)

A diretora-geral do Instituto Mineiro de Gestão das Águas (), Marília Melo, afirma que o objetivo da pesquisa foi de “estabelecer um instrumento de vigilância epidemiológica e tem se consolidado como tal. O monitoramento permite quantificar o número de pessoas infectadas, sintomáticas ou não. A efetividade do projeto tem sido demonstrada com a aderência dos resultados com a curva de infectados. Nos últimos boletins já se indica uma tendência de queda na estimativa de infectados”.

O último boletim divulgado pelo projeto-piloto Monitoramento COVID-19 Esgotos mostra que, gradativamente, BH vem controlando o foco do coronavírus. De acordo com o levantamento divulgado nesta terça-feira, as amostras de esgoto da capital preveem uma estimativa de que 170 mil pessoas tenham secom o vírus. Em 14 de agosto, era 200 mil. Essa projeção já esteve em 850 mil e 500 mil nos dados divulgados anteriormente.significativa das análises de esgoto das bacias sanitárias dos ribeirões Arrudas e do Onça, que recebem efluentes da cidade de BH, está no 12° boletim do projeto, divulgado na sexta-feira (21), com dados referentes à semana epidemiológica, entre os dias 10 e 14 de agosto. Os resultados sugerem, de acordo com os técnicos, que o pior momento da “curvade Belo Horizonte ocorreu entre as semanas epidemiológicas 23 e 31”, entre os dias 29 de junho a 31 de julho. As últimas análises mostram que houve umade%, chegando a 40 mil contaminados pelo vírus.O projeto-piloto Monitoramento Covid-19 Esgotos é feito semanalmente em 24 pontos de amostragem, localizados em 17 sub-bacias de esgotamento. O levantamento, segundo destaca Laguardia, é mais um auxílio aos gestores nas tomadas de decisão para o controle da pandemia em Minas.Trata-se de uma iniciativa conjunta da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) e do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Estações Sustentáveis de Tratamento de Esgoto (INCT ETEs Sustentáveis/UFMG), em parceria com a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), o Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam) e a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG).