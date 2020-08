BH registra segunda manhã mais fria do ano nesta terça-feira

Agasalhos se tornaram itens obrigatórios na capital (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A. Press)





Foi por pouco que a manhã desta terça-feira não foi a mais fria do ano: o recorde ainda é do dia 29 de maio, quando os termômetros marcaram 8,3°C.









A tendência é que o frio permaneça, pelo menos, até esta quarta-feira (26). "A massa de ar frio continuará atuando nesta quarta, com tempo estável e temperaturas baixas. Esse quadro muda na quinta (27), quando as temperaturas começarão a subir gradativamente", explica Claudemir de Azevedo, meteorologista do 5º Distrito do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). Na Grande BH, a temperatura mais baixa foi em Florestal, que chegou a 4,9°C.





A previsão para esta terça-feira na capital é de céu claro com poucas nuvens, sem chance de chuva e baixa umidade relativa do ar.





0,9°C em Caldas





No Sul de Minas, o frio intenso também segue sem trégua. A cidade de Caldas registrou a mínima de todo o estado, chegando a 0,9°C, seguida de Maria da Fé, com 1,6°C, e Monte Verde, com 3,3°C.





A massa de ar polar segue com força nas regiões Sul, Central e Campo das Vertentes. Em Barbacena, a mínima na manhã desta terça foi de 7,6°C.





O céu fica claro a parcialmente nublado em basicamente todo o estado. As temperatuas começam a subir na faixa norte de Minas e no Triângulo. A máxima para esta terça (25) é de 33°C, no Norte.





*Estagiário sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira

