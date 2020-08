Treinamento: técnicos da Fhemig vão coletar saliva para exame RT-PCR

A coleta feita pelo nariz, com o swab rayon, será feita pela boca com o uso da saliva (foto: Leandro Couri/EM/DA PRESS)

O secretário de Estado de Saúde, Carlos Eduardo Amaral, afirmou, durante entrevista coletiva, nesta segunda-feira (24), que os técnicos de laboratório públicos, vinculados à rede Fhemig, serão treinados nesta semana para novo procedimento de coleta de insumos para o exame RT-PCR.

De acordo com o secretário, foi desenvolvido método que permite o uso de saliva para a realização do teste que identifica a presença de material genético do novo coronavírus. Ate o momento, o exame que investiga a presença do vírus, é feito com amostra coletada das secreções do nariz.

"Geralmente, o RT PCR usa o swab rayon que é o cotonete colocado no nariz e cavidade oral. Nesse caso, nós passaremos coletar através da saliva. Isso tem diferença", disse. O secretário afirmou que há dificuldade em conseguir o swab rayon, componente para fazer a coleta. A nova forma de coleta é menos incômoda e também mais barata, segundo o secretário.

A nova forma de coleta foi desenvolvida pela Fundação Ezequiel Dias (Funed), Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e Hemominas. "Comparamos exame que tem efetividade boa possível fazer a substituição", disse.