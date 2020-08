Indiciados por assassinato do fisioculturista em boate vão a júri

(foto: Facebook/Reprodução)





Teve início o júri popular de dois dos quatro acusados pelo assassinato do fisiculturista e estudante de educação física Allan Guimarães Pontelo que foi espancado e assassinado no interior da boate Hangar 677, no Bairro Olhos D’água, na Região do Barreiro, em setembro de 2017. O julgamento teve início nesta segunda-feira (24) no Fórum Lafayette, na capital mineira.





De acordo com a denúncia oferecida pelo Ministério Público (MP), na madrugada de 2 de setembro, os seguranças William Carlos e Carlos Felipe abordaram Allan na casa noturna e o conduziram a uma área restrita para uma “revista”.





Ao questionar o procedimento, o fisioculturista foi espancado violentamente, com socos e chutes, imobilizado e estrangulado até a morte. O laudo de necropsia apontou “asfixia mecânica por constrição extrínseca do pescoço” como causa da morte, além de diversas lesões no corpo.Ainda de acordo com o MP, Paulo Henrique e um quarto acusado participara do crime quando, armados, acompanharam toda a cena.

Ainda de acordo com o MP, os denunciados costumavam realizar abordagens truculentas aos clientes do estabelecimento. O processo foi instruído em três audiências, com a oitiva de 11 testemunhas e o depoimento dos quatro acusados.