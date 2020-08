Vítima arremessada de carro na estrada de Ravena a Sabará

Estrada Ravena/Sabará recebe mais movimento de quem fogem das obras da BR-381 (foto: Reprodução/StreetView)

Uma pessoa morreu arremessada para fora de um carro e outra se feriu em um capotamento na madrugada deste sábado (22), na zona rural de Sabará, na Grande Bh. A suspeita é de que o motorista tenha consumido álcool, pois latas de bebidas foram encontradas na área do acidente. O acidente foi na estrada Sabará-Ravena, em Sabará, na Grande BH.De acordo com as primeiras informações que chegaram de um grupo de bomebiros já no local, outras quatro pessoas também se envolveram no acidente e saíram ápenas com escoriações pelo corpo, sem necessidade de atendimento médico. A pessoa que morreu não foi identificada. Já o ferido com mais gravidade, Lucas Antônio Cordeiro, foi conduzido para o Hospital de Pronto-Socorro João XXIII.A estrada de Ravena a Sabará é uma via viscinal muito utilizada por sitiantes e ultimamente, com as obras de duplicação da BR-381 (Norte), se tornou atalho para algumas comunidades escaparem dos fechamentos e operações siga e pare dos canteiros de obras da rodovia.