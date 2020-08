Colisão de Fusca com Logan mata todos os três ocupantes, em São Gotardo

Os dois veículos ficaram destruídos com a colisão, interrompendo uma das faixas (foto: PMRV)

Equipes de resgate e populares tentaram ajudar no socorro às vítimas (foto: PMRV)

As causas do acidente ainda estão sendo apuradas pela polícia (foto: PMrV)

Três pessoas morreram num acidente ocorrido por volta de 15h desta sexta-feira (21),na BR-354, altura do KM341, em São Gotardo, na Região Centro-Oeste de Minas Gerais. De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) e do Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), o condutor de um Renault Logan perdeu o controle e atingiu lateralmente o VolksWagen Fusca que transitava no sentido oposto.A violência da batida deixou os dois veículos completamente retorcidos e matou todos os três ocupantes. No Fusca, registrado em São Gotardo, estavam uma passageira que foi identificada pelas iniciais como A. R. B. S., de 57 anos, e o motorista, J. D. S, de 53 anos. O Logan, com placa de Belo Horizonte, era conduzido por M. A. M., de 23 anos.De acordo com o CBMMG, o veículo Logan seguia no sentido São Gotardo à BR 262 e, por motivo desconhecido, perdeu o controle do veículo, invadiu a contramão de direção em uma curva e colidiu lateralmente contra o Fusca, que seguia no sentido contrário, de Santa Rosa da Serra à São Gotardo.A pista permaneceu interditada parcialmente por cerca de 8 horas. Uma viatura dos Bombeiros de Patos de Minas esteve no local, mas ao chegar constatou que não havia sobreviventes. A perícia foi acionada para apurar as causas do acidente.