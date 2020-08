Minas confirma 120 mortes em 24 horas

Nas 24 horas entre quinta-feira e ontem, Minas Gerais confirmou mais 120 mortes por COVID-19 e 3.561 novos casos da doença, aponta o boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde. Com isso, o total de óbitos subiu para 4.663 e o de casos, para 188.623. Estão em acompanhamento 28.621 pacientes e outros 155.339 se recuperaram. São 19.914 casos de internação hospitalar na rede pública e privada e a letalidade da doença é de 2,45% no estado. Na capital mineira, o total de casos confirmados pela Secretaria Municipal de Saúde é de 30.841, com 876 mortes. Estão em acompanhamento 2.931 infectados e outros 26.674 já se recuperaram.





O Brasil, por sua vez, registrou 1.054 mortes por COVID-19 e 30.355 pessoas infectadas pelo novo coronavírus. Os dados foram apresentados no balanço diário do Ministério da Saúde, divulgado no início da noite. Com isso, o total de óbitos chegou a 113.358. O resultado marcou um aumento de 1% sobre o do dia anterior, quando o painel trazia 112.304 mortes.





Ainda conforme a atualização do Ministério da Saúde, o total de casos confirmados acumulados chegou a 3.532.330. A soma representou crescimento de 0,8% sobre quinta-feira, quando o número de pessoas infectadas desde o início da pandemia estava em 3.501.975. A atualização registrou ainda 748.217 pessoas em acompanhamento e outras 2.670.755 que já se recuperaram.





A taxa de letalidade (número de mortes pelo total de casos) ficou em 3,2%. A mortalidade (quantidade de óbitos por 100 mil habitantes) atingiu 53,9. A incidência dos casos de COVID-19 por 100 mil habitantes é de 1.680,9.





São Paulo (28.155), Rio de Janeiro (15.202), Ceará (8.268), Pernambuco (7.335) e Pará (6.037) são os estados com mais mortes em decorrência da doença. Já as unidades da Federação com menos óbitos são Tocantins (556), Roraima (576), Acre (598), Amapá (627) e Mato Grosso do Sul (696). Embora seja o segundo estado mais populoso do Brasil – atrás de São Paulo –, Minas Gerais é o sétimo em total de mortes provocadas pela COVID-19. À sua frente estão as cinco unidades da Federação citadas acima, além de Pernambuco, que registra 7.335 óbitos.





BALANÇO DO CORONAVÍRUS





Em Belo Horizonte





Casos confirmados - 30.931

Recuperados - 26.674

Em acompanhamento - 2.931

Mortes - 876





Em Minas Gerais





Casos confirmados - 188.623

Recuperados - 155.339

Em acompanhamento - 28.621

Mortes - 4.663





No Brasil





Casos confirmados - 3.532.330

Recuperados - 2.670.755

Em acompanhamento - 748.217

Mortes - 113.358





Fontes: SMS-BH, SES-MG, MS