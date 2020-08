Governo pede consciência aos usuários na reabertura de academias

O chefe de gabinete da Secretaria de Estado da Saúde, João Pinho, pediu prudência e alertou cidadãos para a possibilidade de se fechar novamente setores da economia (foto: Pedro Gontijo/Imprensa MG) A reclassificação das atividades esportivas em academias e clubes deram alento aos profissionais e usuários do setor em Minas. Porém, o governo do estado alerta para a necessidade de que rígidas posturas sejam adotadas, sob o risco de decretar novamente o fechamento dos estabelecimentos em função de risco de aumento de contágio pela COVID-19.





“Estamos conseguindo conter a pandemia, ela não está se alastrando aqui como em outros estados. É importante fechar a semana falando que, como tivemos mudanças como das academias, que nós somos os agentes dessas mudanças. Temos de trazer para a gente a consciência de viver em uma nova sociedade, com o coronavirus. Quando colocamos a possibilidade de uma academia funcionar, mesmo com protocolo mais restrito estamos dizendo que podemos dar um um pequeno passo, mas se não tivermos a conscientização por parte das pessoas, no caso dos usuários de serviços e comércios, teremos de retroceder. E pior que não avançar é ter de fechar novamente atividades econômica. Então, quem for sair que tome cuidados, use máscara, higienize as mãos, mantenha o distanciamento”, afirma o chefe de gabinete da Secretaria de Estado da Saúde, João Pinho.









Uma das macrorregiões que poderá reabrir os locais de práticas esportivas a partir deste sábado (22/8) é a Leste. Na principal cidade da área, Governador Valadares, a reabertura e aguardada com ansiedade, ainda que tenham fechado as portas completmente não mais de 30 dias, ainda entre março e abril.





Sem funcionar desde 1º de agosto, quando o município aderiu ao Minas Consciente, a expectativa dos empresários do setor é atender os consumidores. Até porque as exigências do Minas Consciente são bem parecidas com o que preconizava um decreto municipal.