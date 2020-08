Whatsapp: golpista leva cadeira de rodas de jovem com atrofia muscular

(foto: Vakinha/Reprodução)

Em tempo de pandemia, que o contato presencial foi restringido, os estelionatálios usam da comunicação nas redes sociais para cometer golpes. A jovem Aline de Castro, de 26 anos, colocou a cadeira de rodas motorizada à venda em um site especializado. No entanto, um interessado se apresentou, levou a cadeira, mas não pagou os R$ 7,5 mil para o equipamento.









Um homem usando um nome falso entrou em contato com ela. O acordo foi fechado pelo Whatsapp. O golpista chegou a enviar um comprovante de depósito falso para ela e pediu para um carro de aplicativo buscar a cadeira. O TED não foi compensado na conta bancária da jovem, que percebeu o golpe, somente depois de ter entregue a cadeira.





Diante dessa situação, ela iniciou uma campanha de doação para arrecadar o valor perdido. Com a doação de 127 pessoas, ela não só conseguiu alcançar a meta, como superou arrecadando R$ 10,8 mil.





A atrofia muscular progressiva fez com que ela necessitasse da cadeiras de rodas desde muito nova. Diante das limitações trazidas pela doença, a cadeira se tornou essencial para que a jovem possa realizar as tarefas em casa e no trabalho.





A matéria está em atualização.