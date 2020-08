Quase cinco estupros de meninas por dia

Uma menina de 10 anos engravidou após ter sido estuprada pelo tio, em São Mateus (ES). O Tribunal de Justiça do estado autorizou que ela fizesse aborto. O caso ganhou repercussão em todo o país. Mesmo com autorização judicial, o Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes (Hucam), em Vitória, se recusou a interromper a gestação alegando problemas técnicos. O procedimento foi feito no Recife. Embora seja garantido por lei o direito ao aborto em casos de estupro, a situação não é comum em hospitais do país. Em Minas, apenas uma menor de 14 anos teve a gravidez interrompida em 2020, segundo dados do DataSUS, diante de 554 adolescentes com menos de 14 anos grávidas e de 844 casos de estupro de vulnerável registrados no estado de janeiro a junho deste ano. Em média, são 4,6 casos de meninas de até 14 anos estupradas por dia no estado.





A estatística não inclui a ocorrência, divulgada na última quarta-feira, de um tenente-coronel reformado da Polícia Militar de Minas Gerais denunciado pela sobrinha por estupro. A adolescente de 13 anos contou à polícia que os abusos teriam começado quando ainda tinha apenas 8 anos. Ela teve coragem de denunciar depois que viu pela televisão o caso da menina do Espírito Santo. Essas duas histórias têm em comum não apenas a violência e a repercussão, revelam um endereço comum do inimigo. “Quando a gente fala de um abusador, estamos falando de qualquer pessoa. A grande maioria são homens, e os abusos podem acontecer no ambiente intrafamiliar, praticado por pai, tio, primo, ou pode ocorrer no ambiente extrafamiliar, praticado por vizinho, professor ou motorista de van escolar”, destaca a delegada Cristine Batista Ferreira, chefe da Divisão Especializada de Orientação e Proteção à Criança e ao Adolescente da Polícia Civil de Minas Gerais.





Os dados também mostram que não são dois casos isolados. Em Minas, o número de meninas violentadas a cada ano é assustador. Apenas neste ano, 844 crianças e adolescentes foram estupradas no estado. Em 2019, foram 2.415 e, em 2018, 2.602. Em Belo Horizonte, os números também são altos: 290 (2018), 286 (2019) e 101 até julho deste ano. “Percebemos pequena queda nos números. Mas é importante destacar que essa modalidade de crime é imensamente subnotificada. As denúncias são a ponta do iceberg”, diz a delegada.





Muito

jovens









O drama da violência sexual

Infogram



O gênero das adolescentes é outro ponto que coincide nas estatísticas. De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública/2019, entre os registros de estupro de vulnerável em 2017 e 2018, 81,8% das vítimas são do sexo feminino. “As meninas são mais vítimas que os meninos, em uma proporção de quase a metade”, informa a delegada. Ainda segundo o levantamento anual, o principal grupo de vitimização são meninas muito jovens: 26,8% tinham no máximo 9 anos.

Do estupro de vulnerável ao direito ao aborto, o que muita gente pode não saber é que qualquer relação sexual com menor de 14 anos é, por lei, considerada estupro de vulnerável. Está no artigo 2017-A do Código Penal Brasileiro, que diz: “Ter conjunção carnal ou praticar ato libidinoso com menor de 14 anos”. A pena varia de oito a 15 anos de prisão. “Ainda que haja consentimento da criança, o Código Penal protege a maturidade em formação de uma adolescente. Se elas têm menos de 14 anos e uma pessoa maior manteve relação sexual e, eventualmente, ficaram grávidas, elas são, sim, vítimas de estupro de vulnerável e têm direito ao aborto”, afirma a delegada Elenice Cristine. Ela ainda acrescenta que, às vezes, a denúncia chega à polícia apenas depois que a criança ou a adolescente foi engravidada.





PERMISSÃO Apesar da polêmica que a interrupção da gravidez no caso da menina do Espírito Santo gerou, o aborto em casos de estupro é permitido no Brasil desde 1940. São três as situações em que o procedimento é legalizado no país: quando não há outro meio de salvar a vida da gestante, se a gravidez decorre do estupro ou o feto é anencéfalo. Como a lei tipifica sexo com menor de 14 anos como estupro, ela, consequentemente, garante a qualquer grávida dentro dessa faixa etária o direito ao aborto legal.