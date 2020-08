Menino que caiu de prédio em BH foi sepultado ontem e polícia ainda apura o caso

A Polícia Civil segue investigando a morte do garoto M.A.S, de 9 anos, que morreu na quarta-feira ao cair da janela de um apartamento no 4º andar de um prédio no Bairro Santa Lúcia, Região Centro-Sul da capital. O corpo do menor foi enterrado às 16h de ontem, no Cemitério do Bonfim, na Região Noroeste da cidade. A polícia informou que vai colher depoimentos de testemunhas nos próximos dias. Os laudos periciais e médico-legais estão em andamento.





A queda ocorreu por volta das 10h30 de quarta-feira. A ocorrência mobilizou a Polícia Militar (PM), a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros (CBMMG). Segundo os bombeiros, quando as equipes chegaram, um médico que passava pelo local já havia atestado a morte da criança. Peritos encontraram vestígios de sangue na cozinha do apartamento em que o menino morava.

Familiares e amigos compareceram ao velório do menino M.A.S., que foi enterrado na tarde de ontem no Cemitério do Bonfim, em BH (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Segundo o delegado Vinícius Augusto de Souza Dias, da 3ª Delegacia Regional de Polícia Civil – Sul, a corporação vai analisar o material encontrado. O objetivo é saber se o sangue é da criança ou do frango que a empregada cozinhava naquele momento. “Vamos identificar se é sangue humano e qual a origem”, garantiu o chefe das investigações. A Polícia Civil, inicialmente, não trabalha com a hipótese de homicídio. M.A.S. morreu após passar pela tela que protegia uma das janelas do apartamento no 4° andar do edifício e cair de aproximadamente 13 metros de altura.





De acordo com o major Mauro Júnior, do 22º Batalhão, a proteção da janela do apartamento foi cortada com tesoura, encontrada no parapeito, e com uma faca, deixada em cima da cama. Segundo a polícia, ele morava com a mãe, A., o pai, R.F.S, ambos de aproximadamente 45 anos, a irmã, de 18, e a avó. No momento do incidente, apenas a empregada doméstica estava no local.





DISCUSSÃO





De acordo com a polícia, a criança teria discutido com a mãe pouco antes do episódio. Ela teria chamado a atenção do filho por estar muito tempo envolvido em atividades no computador. A mulher, então, desligou o aparelho e o tirou do quarto, fato que teria irritado o menino. Em seguida, ela saiu de casa para levar a avó do garoto a uma consulta médica.





M.A.S. aproveitou a brecha para tentar sair do edifício, mas foi barrado pelo porteiro. Ele, então, voltou para casa e, pouco tempo depois, foi visto já desacordado na calçada pela empregada. Ela teria ligado para o pai da criança e acionado a PM. Muito abalada, a mãe chegou a ser levada ao hospital, em estado de choque. A irmã da criança, de 18 anos, também ficou muito abalada, assim como a funcionária da família, que precisou ser amparada por vizinhos. Ela relata que fazia o almoço e cuidava dos afazeres da casa no momento da queda. O corpo de M.A.S. foi encaminhado em seguida ao Instituto Médico-Legal (IML).





INVESTIGAÇÃO





De acordo com os trabalhos iniciais da perícia, a criança teria arrastado a cadeira do computador para debaixo da janela e cortado a tela de proteção com uma tesoura escolar. Ele teria colocado a cabeça para fora e se desequilibrado – e não se jogado, pois não havia indícios de que o menino teria se apoiado no parapeito da janela.





“Diante das investigações preliminares, inicialmente, não colocamos que tenha acontecido algum homicídio de qualquer forma”, afirmou o delegado Dias, ressaltando que o local foi preservado. “Em cima da cadeira havia vestígios da tela que foi cortada. Foi encontrada ainda tesoura escolar, e o CPU (computador) também não se encontrava no local, o que confirma as versões”, descreveu o delegado Dias.





Segundo os depoimentos colhidos até o momento, testemunhas informaram que era recorrente a insatisfação da criança com as decisões da mãe, o que ainda será verificado pelas investigações. “Também será constatado se tem digitais de outras pessoas na tesoura do menino”, afirmou. A empregada doméstica e vizinhos que foram testemunhas do caso foram ouvidos na tarde de quarta-feira. O delegado revelou que, para preservar a saúde dos pais, eles serão ouvidos posteriormente.





Ainda segundo o delegado, a empregada doméstica ficou abalada com o ocorrido. “Ela estava muito assustada e triste, e relatou que tinha um carinho muito grande pelo menino”, disse o delegado, sem saber precisar há quanto tempo a funcionária trabalhava no local. “Do ponto de vista técnico, preliminarmente conclui-se que ele caiu, e não se jogou”, reforçou Dias.