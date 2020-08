O povo de volta às praças em BH

Ver galeria . 28 Fotos Reabertura da Praça da Assembléia (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A press )

Equipamentos como a Praça da Liberdade, a Praça da Assembleia, ambas na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, estavam fechados para o público desde abril. A retomada da circulação da população nesses locais faz parte do processo de flexibilização das medidas restritivas tomadas por conta da COVID-19.

Há cinco anos, o educador físico Doriva Souza coordena um grupo de atividades físicas funcionais ao ar livre que se reúne, desde 2015, semanalmente na Praça da Assembleia. O Team Funcional Minas, de sua concepção, inclui a prática de exercícios como corrida, agachamento, flexão, salto de corda, abdominal, barras, entre outras. Desde março, tudo estava suspenso. Com grupos divididos entre manhã, tarde e noite, antes da pandemia cada turma era de 12 a 15 pessoas - agora, o número foi reduzido para até seis integrantes, respeitando os protocolos sobre o coronavírus.





Doriva comemora a reabertura da praça. "Com a pandemia, introduzimos os treinos on-line, mas com o tempo ninguém conseguia mais ficar em casa. Começamos a sair para prática de corrida e percursos de bicicleta, e voltar para a praça agora é maravilhoso. É um presente e tanto. Estávamos aguardando essa notícia. Aém de proporcionar qualidade de vida e bem-estar, a atividade física aumenta a imunidade e é o melhor remédio para a doença", conta.





A orla da Lagoa da Pampulha também será reaberta. Outras áreas, como o Parque Municipal, voltarão à ativa nos próximos dias. Segundo Kalil, a retomada não será imediata, uma vez que os locais precisam de logística que envolve a convocação de funcionários, como porteiros e ajudantes. O processo vai levar em conta o tamanho dos parques e a complexidade da operação de cada um deles.





"Já autorizei a retirada das grades das praças públicas. Os parques, por motivos de organização, que é diferente das praças públicas, abrirão gradativamente, pois precisam de protocolo, agendamento e porteiros", explicou Kalil.

Segundo ele, a secretaria municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão está construíndo as diretrizes para a volta dos belo-horizontinos aos parques. O secretário municipal de Saúde, Jackson Machado Pinto, pediu atenção no retorno da população às praças públicas. Caminhadas e corridas em grupo, por exemplo, devem ser evitadas. Ele ressaltou a importância das medidas de prevenção durante as práticas esportivas.





"É muito importante que, ao ir a uma praça da cidade, as pessoas sejam responsáveis. Sei que é muito difícil correr de máscara, mas é possível correr utilizando um protetor facial de acrílico, que prende na testa e cobre nariz e boca. É extremamente importante que as pessoas se conscientizem da necessidade fazer isso. Pode ir a uma praça? Pode, mas tomando todos os cuidados para evitar que tenhamos que fechar a cidade de novo", salientou.