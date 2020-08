Sarzedo tem mais mortes por COVID-19 que cidades do mesmo porte em Minas

Barreiras sanitárias foram instaladas pela Prefeitura de Sarzedo dentro das ações preventivas ao novo coronavírus (foto: Prefeitura de Sarzedo/Divulgação)

O primeiro caso do novo coronavírus registrado em Sarzedo, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), foi identificado em 4 de abril. De lá para cá, pouco mais de três meses, a cidade acumula, segundo o boletim epidemiológico divulgado nessa quarta-feira (19) pela secretaria de Saúde do município, 272 casos positivos, 242 pessoas recuperadas e nove mortes pela COVID-19. O que chama atenção é que o número óbitos é superior ao de cidades de mesmo porte em Minas Gerais.

Sarzedo tem 32.752 habitantes, segundo o último levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Faz divisa com Brumadinho, que tem maior número de habitantes – já passou dos 40 mil –, mas registra números bem menores de COVID-19. Em Brumadinho são, até o momento, 205 casos confirmados, 440 pessoas recuperadas e cinco óbitos pela doença.

Comparada a cidades de mesmo porte, Sarzedo também tem números mais expressivos em relação ao surto. Juntas, Barão de Cocais (32.485 habitantes) e Santa Bárbara (31.324 habitantes), na Região Central do estado, por exemplo, têm somadas seis mortes por COVID-19.



Vale lembrar que as duas não aderiram ao Programa Minas Consciente do governo estadual.

A secretária de Saúde de, Fabiana Chaves Cabral, explica que cerca de 70% dos óbitos estão ligados a idosos e pessoas com comorbidades. Recentemente o município aderiu ao Minas Consciente e segue na, na qual somente o comércio essencial pode funcionar.

Segundo ela, a abertura do comércio não essencial em municípios vizinhos foi um fator relevante para os números da pandemia em Sarzedo.



“Fazemos ações e seguimos os protocolos do Minas Consciente. Se a cidade vizinha flexibiliza, como foi o caso de Betim e Contagem, por exemplo, acaba atingindo a gente. A proximidade com esse comércio é um ponto dificultador. Há um fluxo muito grande de circulação entre esses municípios”, ressalta Fabiana.





Barreiras sanitárias

Além do fechamento e fiscalização do comércio, a secretária diz que ações estão sendo feitas como instalação de barreiras sanitárias, afastamento de colaboradores do grupo de risco e testagem de profissionais da saúde a cada 15 dias.



A cidade não tem leitos de UTI, mas conta com nove aparelhos respiradores que estão disponíveis em uma unidade de tratamento intermediário, montado na UPA.



Casos graves são encaminhados para hospitais de Contagem ou Ibirité.





