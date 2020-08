Frio em Minas, neve no Sul

A massa de ar polar que vem avançando pelo Sul do Brasil – e poderá provocar até neve por lá – atingirá outras partes do país nos próximos dias. Em Minas, as quedas nas temperaturas começarão a ser registradas a partir da noite de hoje, sobretudo no Sul, e ganharão intensidade no fim de semana.





“A tendência é que a partir de amanhã (esta quinta-feira) esse frio já chegue na região da Serra da Mantiqueira. A partir de sexta (21), haverá uma queda nas temperaturas em praticamente todo o estado”, explica Claudemir de Azevedo, meteorologista do 5º Distrito do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). De início, o impacto chegará no Sul, Campo das Vertentes, Zona da Mata, Triângulo, Oeste e Região Central.





A previsão para o fim de semana é de temperaturas abaixo dos 20°C na capital. “Em Belo Horizonte, a mínima deve ficar em torno dos 12°C e a máxima em torno dos 18°C entre sexta e domingo. No Sul, a previsão é de mínima de 4°C”, completa Azevedo. Já nas regiões ao norte do estado, as temperaturas começarão a cair a partir de sábado. A tendência é a volta das altas nos termômetros em todo o estado a partir de segunda-feira.





A massa de ar polar chega a Minas Gerais trazendo possibilidade de chuvas isoladas. “Há chances de chuvas principalmente no Sul e na Zona da Mata, mas também na região metropolitana. Isso ainda em virtude de uma frente fria vinda do oceano que coincidirá com a chegada da massa de ar polar”, detalha o meteorologista.





A massa de ar polar provocará queda nas temperaturas a partir de amanhã de norte a sul do país. Além de Minas Gerais, a tendência é de impactos em São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Sul de Goiás e até mesmo em pontos de Rondônia, Acre e no Sul do Amazonas.





Com a umidade remanescente da frente polar, parte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná poderá registrar nevasca hoje. Há previsão de temporais no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).





*Estagiário sob supervisão do subeditor Eduardo Murta

enquanto isso...





...Fogo no Ibituruna





Depois de seis horas de combate, bombeiros e brigadistas conseguiram debelar o fogo que atingia parte do Pico da Ibituruna, em Governador Valadares, ameaçando até mesmo moradores. As equipes passaram a madrugada de ontem numa área de difícil acesso. Possíveis causas e área consumida não foram estimadas. O vento forte dificultou as ações. Já pela manhã, equipes ainda estavam no local fazendo trabalho de resfriamento. (Tim Filho/Especial para o EM)