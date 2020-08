Tragédia por um fio

Uma carreta desgovernada causou acidente de grandes proporções na tarde de ontem ao arrastar 19 veículos no Anel Rodoviário, no Bairro Betânia, na Região Oeste de Belo Horizonte. De acordo com o Corpo de Bombeiros, não houve mortes. Testemunhas contaram aos bombeiros que, antes da colisão, as lonas de freio da carreta estavam em chamas. A batida provocou longo congestionamento no sentido Vitória, com o trânsito se normalizando cerca de três horas depois, já à noite.





A colisão na altura do KM 537 obrigou a Polícia Rodoviária a fechar o trânsito. O fluxo de carros inicialmente foi desviado para a pista marginal no mesmo sentido, causando uma fila de pelo menos 7 quilômetros. As faixas da esquerda e central só foram liberadas por volta das 18h40. Todos os automóveis acidentados foram removidos para a faixa da direita.

Engavetamento causou longas filas na marginal da via, no sentido Vitória, até o início da noite (foto: ALEXANDRE GUZANSHE/EM/D.A PRESS)

Segundo o Corpo de Bombeiros, a carreta que causou o desastre transportava óleo lubrificante. Já um dos caminhões atingido carregava líquido inflamável. Um terceiro estava vazio. Os demais eram carros de passeio. A via foi isolada pelos bombeiros, pois havia risco de explosão. A própria corporação fez a limpeza da pista.





De acordo com os registros policiais, a carreta seguia pela faixa da esquerda, em alta velocidade, quando perdeu o controle e atingiu os carros de passeio. Viaturas do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar Rodoviária e da Via 040 estiveram no local orientando os motoristas que passavam pelo trecho.





PERÍCIA





As circunstâncias do acidente estão sendo investigadas pela Polícia Rodoviária. Mas a primeira hipótese é de que a carreta estaria em velocidade acima dos 60km/h permitidos no trecho. Com longos declives, o local é conhecido pelo alto número de batidas, que muitas vezes já provocaram várias mortes, feridos ou bloqueios de horas no Anel Rodoviário.

“As causas são sempre as mesmas. Já fizemos muitas notificações a respeito do perigo no trajeto, inclusive com blitzes preventivas e educativas. Temos na pista um longo trecho em declive, em curva. Os caminhões vêm em alta velocidade, com o aquecimento das lonas. Com isso, o freio esquenta e fica mais frágil, causando acidentes”, afirma o major Douglas Guimarães, assessor de comunicação organizacional da Polícia Militar Rodoviária de Minas Gerais.





Em março, outro acidente em circunstâncias parecidas matou três pessoas e deixou oito feridas no mesmo trecho. Uma carreta desgovernada carregada com minério colidiu com 10 carros de passeio, uma moto e dois caminhões.





*Estagiário sob supervisão do subeditor Eduardo Murta