Caminhoneiro morre após veículo cair de ponte e ficar submerso em rio na divisa entre MG e SP

Caminhão ficou submerso (foto: Reprodução/CBMMG)

Um caminhoneiro morreu na madrugada desta quarta-feira (19) depois que ele perdeu o controle do veículo e caiu de uma ponte sobre o Rio Grande, na divisa entre Minas Gerais e São Paulo. O acidente aconteceu no município de Conceição das Alagoas, no Triângulo.





aconteceu na ponte popularmente conhecida como Volta Grande, entre a MG-427 e a SP-413, que fica nas proximidades da Usina Hidrelétrica de mesmo nome. Ainda não há mais detalhes sobre a dinâmica dos fatos.



Tratava-se de um caminhão bitrem, modelo cavalo mecânico Volkswagen 40.300, com placa de Paulínia (SP). Nele, foram encontrados documentos em nome de Geraldo dos Santos Nascimento. A quedana ponte popularmente conhecida como Volta Grande, entre a MG-427 e a SP-413, que fica nas proximidades da Usina Hidrelétrica de mesmo nome. Ainda não há mais detalhes sobre a dinâmica dos fatos.Tratava-se de um caminhão bitrem, modelo cavalo mecânico Volkswagen 40.300, com placa de Paulínia (SP). Nele, foram encontrados documentos em nome de Geraldo dos Santos Nascimento.





O caminhão estava carregado de etanol e tinha capacidade total de 70 mil litros. Além disso, há indícios que cerca de mil litros do diesel do tanque do veículo tenha vazado na água. Segundo os Bombeiros, a correnteza estava forte e dificultou os trabalhos de resgate. Um dos tanques do bitrem chegou a se soltar e descer cerca de 50 metros em direção ao fundo do rio.





Ponte Volta Grande, entre a MG-427 e a SP-413, cenário da tragédia (foto: Reprodução/Google Street View)





O corpo da vítima foi retirado por pescadores que estavam no local e posteriormente encaminhado para o Instituto Médico Legal da região. Ainda não há confirmação se realmente se trata do homem dono dos documentos encontrados no veículo.