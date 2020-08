Pão de queijo com afeto para quem está na linha de frente

Fornadas da iguaria mineira são distribuídas entre profissionais da saúde de Belo Horizonte e de Barbacena (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)







No momento de pandemia do novo coronavírus, a celebração do Dia do Pão de Queijo, ontem, foi transformada em homenagem aos profissionais da saúde. Fornadas de 1.850 unidades da iguaria estão sendo destinadas à distribuição nos hospitais Eduardo de Menezes, em Belo Horizonte, e Santa Casa e João Penido, em Barbacena, Região Central de Minas.

A produção é por conta dos alunos e professores da Faculdade Senac de Gastronomia. Todos os anos, eles pensam em alguma ação para celebrar a data da iguaria, que teve origem em Minas e conquistou o Brasil. Agora, eles acreditam que a melhor maneira de comemorar é com a homenagem aos profissionais da saúde na linha de frente contra o vírus.

“Há alguns anos, desenvolvemos essa atividade, mesclando teoria e prática. A produção tem um destino social. É uma forma de valorizar essa tradição mineira entre os estudantes. Este ano, optamos por fazer uma homenagem aos profissionais de saúde. Afinal, para o mineiro, um pão de queijo quentinho é sinônimo de afeto”, explicou a coordenadora de extensão universitária da Faculdade de BH, Cristiana Gomes.





