Após festa, clube é interditado

A Prefeitura de Belo Horizonte interditou, na tarde de ontem, o clube localizado na Rua Santa Úrsula, no Bairro Ouro Minas, na Região Nordeste da capital mineira, que funcionava normalmente, descumprindo decretos do Executivo municipal que estabelece medidas de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus. Dezenas de pessoas se reuniram na tarde de domingo para uma comemoração no clube, conhecido como “Sítio do Paulinho”. Nas imagens, que circulam nas redes sociais, os convidados se aglomeraram, enquanto curtiam um show de pagode à beira da piscina, sem a menor preocupação com as medidas de segurança contra a COVID-19.

Em nota, a prefeitura informou que não foi aplicada penalidade econômica aos envolvidos na festa, mas reiterou que “o descumprimento das regras pode resultar em multa no valor de R$ 17.614,57 ao dono do estabelecimento”. Segundo o Decreto 17.406, editado pelo prefeito Alexandre Kalil (PSD) em 5 de agosto, os clubes estão proibidos de funcionar. Esse tipo de espaço só será liberado na fase 3 da flexibilização do isolamento social. Em BH, ainda estão vigentes os protocolos da fase 1.





FURÕES DA QUARENTENA À reportagem, o dono do sítio, que se identificou apenas como Paulinho, e a mãe dele, Maria, disseram, por telefone, que o espaço está funcionando normalmente. Paulinho, no entanto, disse que só falaria a respeito da festa realizada no domingo pessoalmente. Em entrevista ao G1, o responsável pela comemoração, identificado como Júnio Augusto, disse que a celebração era uma "festa surpresa", "com cerca de 30 convidados".

Nas últimas três semanas, ao menos três eventos com aglomerações ganharam repercussão na capital mineira. Em 6 de agosto, a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) dispersou um baile funk em Betim, que reunia cerca de 300 pessoas. Dois homens foram presos no local por tráfico de drogas.

No Morro das Pedras, Região Oeste de BH, um evento com 500 convidados também terminou em prisão, em 27 de julho. No local, a polícia apreendeu grande quantidade de maconha, cocaína e crack, além de equipamentos para fabricação de entorpecentes. A corporação acredita que a celebração foi promovida por um dos líderes do tráfico na região.

Em 26 de julho, outra festa, em Esmeraldas, na Região Metropolitana, foi realizada a despeito da quarentena. No local, a PM encontrou 100 pessoas, buchas de maconha, comprimidos de ecstasy e armas de fogo. Três homens foram presos.





Milhares de chineses ignoraram o coronavírus e participaram de uma grade festa de música eletrônica no fim de semana em um parque aquático em Wuhan (foto), onde a COVID-19 surgiu no final de 2019, o que gerou polêmica ontem nas redes sociais. Depois de ser submetida a uma quarentena rigorosa de 76 dias entre janeiro e abril, sendo a primeira cidade em que essas medidas foram aplicadas devido ao novo coronavírus, a metrópole de Wuhan foi gradativamente retirando as restrições e voltou à normalidade. O Maya Beach Water Park ficou lotado e milhares de pessoas dançaram aglomeradas ao ritmo da música eletrônica, sem usar máscaras.Muitas também tomaram banho, sem manter a distância de segurança. O parque aquático reabriu as portas em junho e tem capacidade limitada a 50%, segundo a imprensa local, mas reduziu o preço da entrada em 50% para mulheres. Embora o vírus tenha surgido na China, o país conseguiu controlar a pandemia e agora tem apenas algumas dezenas de novos casos por dia, de acordo com os últimos dados oficiais.