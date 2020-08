Polícia Militar usa a força para tirar ocupantes de antiga usina de álcool e açúcar

Desocupação do terreno foi feita depois de 50 horas de tensão (foto: MST/DIVULGAÇÃO)





Depois de 50 horas de muita tensão, policiais militares cumpriram ontem a ordem judicial de reintegração de posse na área do Quilombo Campo Grande, do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, em Campo do Meio, no Sul de Minas. No local, cerca de 450 famílias plantavam café há quase três décadas no terreno onde funcionava a Usina Ariadnópolis de Açúcar e Álcool S/A. O conflito fundiário na região existe desde o fim da década de 1990, depois da falência da empresa, que não teria ressarcido os trabalhadores demitidos. Isso teria motivado a ocupação do local, a partir de 2002, embora as primeiras famílias tenham se mudado para a área cinco anos antes, quando as operações da usina já estavam suspensas.





O mandado de reintegração foi concedido pelo juiz Roberto Apolinário de Castro. A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese) informou que solicitou a suspensão do cumprimento da ordem judicial para reintegração de posse da área, durante a pandemia da COVID-19, mas o pedido não foi aceito pela Justiça.





A Prefeitura de Campo do Meio, por meio da Secretaria de Assistência Social, cedeu duas creches, um centro de convivência e um hotel para abrigar as famílias retiradas da área, principalmente as crianças. A estrutura da Escola Popular Eduardo Galeano, que oferecia educação popular aos jovens, crianças e adultos, acabou sendo derrubada – durante a pandemia do coronavírus, a escola acompanha as crianças que estão em regime de educação a distância.





Para impedir a ação da PM, manifestantes teriam ateado fogo na região. Eles acusaram a PM de violar os direitos humanos, com o uso de bomba, gás lacrimogênio, caveirão e batalhões de choque. “A PM usou helicóptero para nos intimidar. Avançaram sobre as famílias. Sobrevoando baixo e levantando poeira para cima das pessoas. Querem forçar o despejo ilegal e desumano durante a pandemia. Estão propagando o vírus da COVID-19”, acusou Sílvio Netto, dirigente nacional do MST.





Durante a ação, dois militares teriam se ferido depois de conflito com manifestantes. Um integrante do MST também precisou de atendimento médico. O major Flávio Santiago, porta-voz da PM, ressaltou que os militares agiram com transparência e seguindo o protocolo de direitos humanos. “Fizemos o uso progressivo da força dentro do nosso protocolo. Não usamos arma letal. Nós avisamos para retirar as crianças do local. Tentamos negociar com todos que estavam na área. Na ação, três militares precisaram de atendimento médico”. (Com Elian Guimarães e Roger Dias)

PROTESTO EM VALADARES





A ação da PM no Sul de Minas provocou protesto de outros integrantes do MST em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce. Ontem, manifestantes fecharam por cerca de duas horas as duas pistas da BR-116, em frente ao Assentamento Oziel Alves Pereira, formando longas filas de caminhões nos dois sentidos. Eles fizeram uma barreira com pneus velhos e galhos de árvore que foram incendiados para impedir o trânsito, que só foi liberado depois da chegada da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária Federal.