Três 'cangaceiros' são mortos pela PM durante assalto em Brumadinho

Polícia Militar apreendeu armas e munição com a quadrilha de criminosos, que estavam sendo monitorados pelo serviço de inteligência da corporação, depois de denúncia anônima











Três homens morreram durante troca de tiros com policiais militares na madrugada de ontem, no Centro de Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Por volta das 3h, cinco assaltantes tentaram invadir uma agência bancária, mas foram surpreendidos por militares do Batalhão de Operações Especiais (Bope). Dois criminosos conseguiram fugir e invadiram uma casa, onde fizeram os moradores – pai, mãe e filha – reféns. Por volta das 6h, após negociações, as vítimas foram libertadas e eles, detidos. Uma quarta pessoa foi sequestrada em Itaguara, também na Grande BH, para dirigir um dos dois veículos utilizados no crime.





Segundo a polícia, os assaltantes já estiveram envolvidos com homicídios, tráfico de drogas e porte ilegal de armamento pesado. Com os assaltantes foram apreendidas duas pistolas semi-automáticas e mais três armas – entre elas, uma espingarda calibre 12. O grupo portava ainda muita munição, um colete revestido com cerâmica à prova de tiros de fuzil, e quatro "metalons" – caixas metálicas carregadas com explosivos caseiros potentes.





De acordo com a PM, os assaltantes são de Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas, e já eram monitorados pela corporação. A informação de que o grupo planejava um assalto teria chegado ao 23º Batalhão da PM, responsável pela cidade, na tarde de quinta-feira. A denúncia foi repassada ao setor de inteligência do Bope, que, após investigação, descobriu que o bando pretendia explodir caixas eletrônicos da Caixa Econômica Federal em Brumadinho. "O Bope, então, começou a se planejar para fazer a abordagem e impedir o evento", conta o comandante, Carlos Eduardo Ferreira.





O cerco montado para prender os criminosos envolveu 62 policiais (22 do Bope, 28 do 2º Batalhão de Policiamento Especializado e 12 do efetivo de Divinópolis). Os bandidos chegaram a explodir a porta de entrada da agência bancária e partiam para o estouro dos caixas quando foram surpreendidos pelos agentes. "Os infratores então começaram a efetuar disparos contra a guarnição, que, para sua legítima defesa, também efetuou disparos. Foram atingidos três infratores", informou o comandante Ferreira, referindo-se aos três mortos do tiroteio.





Durante a troca de tiros, os policiais identificaram que o motorista de um dos carros que conduziam quadrilha não era participante do crime, mas refém dos ladrões."Ele apresentava um comportamento completamente diferente dos demais. Não estava armado, e parecia muito assustado. Graças à técnica do Bope, ele foi preservado a todo momento. Posteriormente, nós descobrimos que essa pessoa era vítima", relata o comandante Ferreira.





Segundo a PM, o homem, que não foi identificado, teria sido sequestrado em Itaguara, para transportar o grupo até Brumadinho. "Trabalhamos com a hipótese de que o bando tenha se encontrado na zona rural de Itaguara e, de lá, seguido para o banco de Brumadinho", disse o major Wamberto Magalhães, comandante do 48º Batalhão de Minas Gerais.





A dupla que sobreviveu à troca de tiros tentou fugir a pé e chegou a se esconder em casa a cerca de quatro quarteirões da agência assaltada. Lá, tomaram os três moradores como reféns – pai, mãe,e filha. A localização dos fugitivos, segundo os militares, foi revelada por vizinhos da família, que acionaram a PM após constatar movimentação estranha e a presença de pessoas com armas de fogo nas redondezas.





NEGOCIAÇÃO





"Imediatamente, nós redirecionamos a equipe ao local e iniciamos a negociação. Os assaltantes foram convencidos a se entregar, após garantia de que teriam a vida preservada, além de todos os direitos constitucionais assegurados. Foi uma negociação tranquila", afirma Carlos Eduardo Ferreira. Toda a operação, de acordo com o militar, durou cerca de seis horas, das 3h às 9h.





A PM acredita ter capturado o líder da organização criminosa, que saiu da prisão há duas semanas. O crime tem características do fenômeno conhecido como "novo cangaço", ou seja, ataques a pequenas cidades, uso de arma de fogo e tomada de reféns. "É um fenômeno que vem ocorrendo e está sendo arrefecido com a atuação da Polícia Militar. Nós estamos fazendo acompanhamento. Todo o sistema de inteligência da Polícia Militar está envolvido nisso", informou o comandante do Bope, Carlos Eduardo Ferreira.









