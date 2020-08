Asilo em Betim está com surto de COVID-19

Asilo, situado no bairro Angola, em Betim, está com surto de COVID-19. (foto: Google )

O Instituto de Longa Permanência Para Idosos Divino Braga, em Betim, na Região Metropolitana de BH (RMBH), está com surto de COVID-19. A Prefeitura confirmou que 32 idosos e 14 funcionários testaram positivo para o novo coronavírus. Os idosos foram transferidos para o Hospital de Campanha, instalado no Clube Fiat. Dois não resistiram à doença e morreram.

Segundo o diretor de vigilância em saúde de Betim, Nilvan Baeta, o local, que fica no bairro Angola, receberá neste sábado (15), a visita de uma empresa para fazer a desinfecção dos ambientes. Além disso, ele diz que a própria instituição já contratou um médico infectologista para acompanhar de perto a saúde dos que ainda estão na moradia e que toda a equipe de cuidadores será trocada.

Em nota, a direção do Lar dos Vicentinos, responsável pelo local, afirmou que “a instituição tomou todas as medidas para enfrentar a pandemia, como higienização das instalações, proibição das visitas, dispensadores de álcool 70% e equipamentos de proteção a funcionários.”

A nota diz ainda que “em função do grande número dos casos detectados e cientes que uma ação enérgica teria que ser colocada em prática, informamos os órgãos competentes para nos auxiliar neste momento crítico. Fomos prontamente atendidos com a visita da Vigilância Sanitária que nos instruiu com ações imediatas”.

A secretaria de estado da saúde (SES-MG) confirmou 33 focos de COVID-19 nas instituições de longa permanência para idosos (ILPIS). Os asilos estão sendo aconselhados a suspender visitas e passeios neste período de pandemia.