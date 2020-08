Governo acena com abertura de academias

O secretário-adjunto de Saúde, Marcelo Cabral, fez o anúncio, mas não deixou claro em que fase do Minas Consciente o setor será inserido (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press %u2013 3/4/20)



Uma das atividades mais complexas de serem retomadas nesta pandemia, as atividades físicas orientadas começam a ver luz no fim do túnel. Em entrevista coletiva ontem, o secretário-adjunto de Estado de Saúde, Marcelo Cabral, informou que o governo está realizando estudos para permitir, “de forma gradual e responsável”, o funcionamento de academias e clubes em Minas. Tudo vai depender do controle da doença no estado. Ontem, o total de casos confirmados chegou a 164.915. Desses, 3.846 resultaram em óbitos, de acordo com boletim da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. No Brasil, os casos acumulados totalizam 3.224.876, com 105.463 mortes, de acordo com o Ministério da Saúde.

“Nosso grupo executivo que supervisiona o Minas Consciente (composto pelas Secretarias de Saúde, Desenvolvimento Econômico, da Fazenda, Secretaria Geral, Secretaria de Governo e Consultoria Técnica-Legislativa) decidiu reavaliar o funcionamento de academias, ensino esportivo e de clubes. Temos propostas de enquandramento desses setores nas ondas atuais do programa. A partir de quarta-feira, já devemos encaminhar uma proposta (de retomada)”, afirmou Cabral.

Ele não deixou claro em qual fase do Minas Consciente essas atividades serão enquadradas: onda vermelha – 1ª fase (serviços essenciais); onda amarela – 2ª fase (serviços não essenciais); ou onda verde – 3ª fase (Serviços não essenciais com alto risco de contágio). O mais provável é que seja na terceira, como previsto atualmente, pois é provado que em locais em que há liberação de fluidos e movimentação mais intensa a contaminação tende a aumentar.

Empresários e profissionais de educação física vêm reivindicando um plano para voltar a trabalhar. Em algumas cidades, como Divinópolis, as academias e clubes chegaram a ser liberadas. Mas justamente pela adesão do município ao Minas Consciente, tiveram de ser fechadas, o que provocou protestos.

Cabral fez questão, mais uma vez, de deixar claro que só com a colaboração de todos será possível retomar a vida a que estávamos acostumados. “É cedo para se falar em queda da curva (de contamiação). Não temos tendência de crescimento, mas não podemos fazer previsão sobre algo que exige cautela e responsabilidade”.

Boletim da Secretaria de Estado de Saúde confirmou ontem 4.430 casos e 63 mortes por COVID-19 nas últimas 24 horas em Minas Gerais. Com os novos casos, o total de confirmações da doença no estado de março até agora é de 164.915. Destes, 3.846 resultaram em óbito. Ainda segundo o levantamento, 132.934 casos recuperados e 28.135 em acompanhamento. A doença provocada pelo novo coronavírus já chegou a 824 dos 853 municípios mineiros, o equivalente a 96% das localidades.





SEM MORTES Dos 34 municípios da Grande BH, somente cinco não registram mortes por COVID-19: Confins, Florestal, Itaguara, Nova União e Rio Acima. Todas têm casos de pessoas infectadas pelo coronavírus, mas muitas delas já se recuperaram e outras ainda estão em acompanhamento. Em Belo Horizonte, conforme a Secretaria de Estado de Saúde, são 26.146 casos e 740 óbitos pela doença. Em Uberlândia, segundo município com mais registros, já são 15.133 casos e 278 óbitos. Na Grande BH, Contagem soma 4.928 casos e 214 mortes. Em Betim, 3.373 casos e 119 óbitos. Ribeirão das Neves já contabiliza 2.540 pacientes, sendo que 89 morreram. Em Nova Lima, são 1.803 casos e 13 mortes. Santa Luzia tem 1.296 confirmações e 42 óbitos. Ainda conforme o boletim, o município de Sabará contabiliza 838 casos e 28 mortes, e em Vespasiano, 894 pessoas contraíram a doença e 15 morreram.





BRASIL O balanço diário do Ministério da Saúde sobre a pandemia do novo coronavírus, divulgado ontem trouxe 1.262 mortes e 60.091 casos de covid-19 registrados em 24 horas pelas secretarias estaduais de saúde. Foi o terceiro dia desde o início da pandemia com maior número diário de novas pessoas infectadas.Em 22 de julho, foram 67.860 casos e no dia 29 de julho, 69.074. A soma de óbitos decorrentes da pandemia chegou a 105.463. Até o momento, 2.356.640 pessoas se recuperaram da COVID-19. Há 762.773 pacientes em acompanhamento. São Paulo lidera, com 26.324 óbitos.









Balanço do coronavírus









Em Minas





164.915

Casos confirmados









132.934

Recuperados









28.135

Em acompanhamento









3.846

Mortos





No Brasil





3.224.876

Casos confirmados









2.356.640

Recuperados









762.773

Em acompanhamento









105.463

Mortos