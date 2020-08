Grupo operava como 'tribunal de exceção'

Vinte e uma pessoas – 12 homens e nove mulheres – suspeitas de envolvimento com o crime organizado foram presas ontem em Itajubá, no Sul de Minas Gerais, em ação da Polícia Civil. As investigações da Operação Caronte duraram dois meses. Foram apreendidos quatro celulares, seis porções de sementes de maconha, 29 porções de cocaína, 13 porções de crack, várias cápsulas para armazenar drogas e uma arma de fogo. De acordo com as autoridades, o grupo estaria ligado também a espancamentos por encomenda.





Para o delegado responsável por conduzir as operações, Alexandre Valentim Boari de Souza, há indícios de que algumas pessoas procuravam a quadrilha para a prática de “justiça privada”. De acordo com as apurações, a organização criminosa conduzia uma espécie de “tribunal de exceção”. Por meio dele, os alvos eram conduzidos a um local determinado onde, mediante atuação de outros criminosos, era realizado um “julgamento”. A 'aplicação das penas' consistia, algumas vezes, em agressões.





Foram identificados pelo menos três casos de “julgamento” com a participação dos suspeitos, também responsáveis pelas agressões. Assim, a polícia investiga também a prática dos crimes de sequestro, cárcere privado, tortura e organização criminosa.





A operação teve a participação de 140 policiais civis, com equipes das regionais de Itajubá, São Lourenço, Pouso Alegre, Varginha, Três Corações, Lavras e Poços de Caldas, além da equipe do Canil e do Apoio Aéreo de Belo Horizonte.





“Realizamos um trabalho intenso de investigação e conseguimos identificar suspeitos pertencentes à facção criminosa que vinham criando uma espécie de ‘justiça privada’ a pessoas que quebravam regras impostas por esta organização”, explicou o delegado que conduziu as investigações.





Durante os trabalhos investigativos, foi identificado o vínculo de alguns integrantes da associação criminosa com responsáveis por pontos de venda de drogas na região. Alguns dos investigados são suspeitos ainda de cometer roubos em Itajubá.





DESMANCHE





Já em Piau, na Zona da Mata, ação da Polícia Militar prendeu o proprietário de uma oficina de motocicletas, acusado de participar de desmanches. No local, os policiais encontraram três motocicletas parcialmente desmontadas e com a numeração do chassi raspada. A suspeita é de que tenham sido furtadas em Juiz de Fora e que a oficina era usada para adulteração e posterior venda dos veículos. Há suspeita de que o lugar funcione como ponto de uma quadrilha especializada também em roubos de carros.





*Estagiário sob supervisão

do subeditor Eduardo Murta