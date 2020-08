Ibirité implementa novas tecnologias no transporte público

Usuários poderão pagar as passagens usando o celular, pulseira, cartão de crédito ou débito por aproximação. (foto: Prefeitura de Ibiritá/Divulgação)

Não só conforto quanto ao tempo de espera, mas também evolução tecnólogica é o que promete a Prefeitura de Ibirité, na Região Metropolitana de BH (RMBH), aos usuários das linhas de ônibus municipais. Além do aumento da frota de veículos, o que chama a atenção no novo contrato assinado com a Viação Sidon Ltda, é o aspecto moderno de oferecer wi-fi gratuito nos veículos e pagamento por cartão de crédito ou débito por aproximação nas catracas.

O maior ganho para os moradores será o aumento da frota. Atualmente a cidade conta com 15 veículos rodando dentro do município. O novo contrato com a Sidon estabelece mais nove, totalizando 24 ônibus. Por mês, cerca de 130 mil usuários usam o transporte público em Ibirité. A linha Circular 1003, responsável pelo maior trecho percorrido (cerca de 30 quilômetros), terá mudança: será dividida em três, tendo novos itinerários e horários, interligando as regiões do Palmares e Marilândia.

Outra novidade é a integração das linhas que circulam dentro da cidade. O usuário do cartão Ótimo terá 80 minutos para embarcar em outro ônibus sem pagar nova passagem. E a modernidade ficará por conta do wi-fi liberado e das várias formas de pagamento. Além de dinheiro e cartão Ótimo, já existentes, o passageiro terá o opção de pagar via cartão de crédito, débito, pulseira ou celular por aproximação. Tecnologias já existentes e fornecidas por bancos.

Segundo o secretário de desenvolvimento econômico de Ibirité, Flávio Matos, as novidades agradarão a população e trarão mais segurança. “Essas tecnologias são novidade. Não conheço nenhuma cidade em Minas com algo parecido. Isso facilitará o dia a dia, pois evita ainda mais a circulação de dinheiro dentro do ônibus, evitando assaltos. Hoje, apenas 15% do pagamento de passagens é feito por dinheiro em espécie”, pontua Flávio. Além da cobrança eletrônica, será instalado três câmeras em cada veículo.

E quem não curte viajar navegando na internet? Isso promete facilitar a vida para quem passa muito tempo dentro do ônibus. O Lucas Jonatan dos Santos, de 30 anos, morador do bairro Palmares, já aguarda as novidades. “Eu uso muito a internet quando estou no ônibus para estudar e, também, para passar o tempo na viagem, olhando as redes sociais”.

Segundo o contrato, assinado com a prefeitura, a Viação Sidon tem 90 dias para implementar todas as alterações e o valor das passagens não será alterado.