Cura abre inscrições para artistas interessados em colorir empena em BH

(CURA) completa sua quinta edição e volta a ser realizado em setembro deste ano, entregando quatro novas pinturas em prédios no hipercentro de Belo Horizonte, todas visíveis da Rua Sapucaí, bairro Floresta. Serão entregues, também, duas grandes instalações de arte pública nas imediações do centro da cidade. Artistas interessados em participar do festival podem se inscrever.Assim, serãode arte em, sendo 14 na região hipercentro e quatro na região do Bairro Lagoinha, formando, assim, a maior coleção de arte mural em grande escala já feita por um único festival brasileiro. O CURA também presenteou BH com o primeiro e, até então, único Mirante de Arte Urbana do mundo. Todas as pinturas podem ser contempladas da Rua Sapucaí, no Bairro Floresta, na Região Leste.O festival foi criado por Janaína Macruz, Juliana Flores e Priscila Amoni. Neste ano, o festival convida duas artistas para compor a comissão curadora: Arissana Pataxó, de Coroa Vermelha - Cabrália, e Domitila de Paula, de BH. Foram elas que fizeram a curadoria de quatro artistas que pintarão as empenas, bem como de duas intervenções urbanas pela cidade.Entretanto, devido à pandemia, nesta quinta edição não haverá festas ou aglomerações. Toda a programação aberta ao público será virtual, como, oficinas,, de forma gratuita e acessível. A programação ainda não foi divulgada.Como destaque desta edição, foi aberta a tão esperada "Convocatória CURA", uma seleção pública em que artistas de todo o Brasil poderão concorrer de pintar uma fachada cega de um edifício no centro de BH. As inscrições poderão ser feitas pelo site do festival de 12 de agosto a 2 de setembro de 2020. Informações: www.cura.art.Uma novidade da edição 2020 é o lançamento da Galeria de Arte Virtual do CURA, que coloca à venda obras de arte de cerca de 60 artistas nacionais, também selecionados por essa comissão.